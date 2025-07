"Powinniśmy zrobić więcej w kontekście przeciwdziałania propagandzie, którą szerzy skrajna prawica. Ci, którzy te demonstracje organizowali, propagują hasła faszystowskie" - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu z Lewicy. Zapytana, czy będzie startować na szefową Nowej Lewicy, odparła: "W tych wyborach wspieram Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, tak jak ona wspierała mnie w wyborach prezydenckich bardzo mocno. Mogłam na nią liczyć w kampanii. To jest też opowieść o solidarności i wsparciu w polityce, co się rzadko zdarza".

Wicemarszałek Magdalena Biejat była gościem Piotra Salaka w Porannej rozmowie w RMF FM.

"Propagują hasła faszystowskie"

Rozmowa zaczęła się od pytań o kwestie antyimigranckich wystąpień polityków i demonstracje, które w ostatnią sobotę przetoczyły się przez Polskę.

Magdalena Biejat powiedziała, że były też kontrmanifestacje, choć nie uczestniczyła w nich ze względu na zaplanowane spotkania z wyborcami. Cieszy ją jednak to, że znaleźli się ludzie, którzy wyrazili sprzeciw wobec działań Roberta Bąkiewicza i polityków Konfederacji.

Obywatele mobilizują się przeciwko propagandzie strachu nieopartej na faktach - powiedziała Biejat.

Piotr Salak zapytał ją, czy uczestników demonstracji antyimigranckich można nazwać faszystami.

Ci, którzy te demonstracje organizowali, ci, którzy budują się na hasłach o rzekomym zalewie migrantów w Polsce, o rzekomej inwazji - tak, to jest skrajna prawica, to są ludzie, którzy propagują hasła faszystowskie - odpowiedziała Biejat.

Bąkiewicz, posłowie Konfederacji budują lęk w obywatelach przed ludźmi o innym kolorze skóry, innej wierze... (...). Posłowie PiS zaczynają straszyć nas nawet osobami, które nie są migrantami - powiedziała, przywołując przypadek ataku na muzyków z Senegalu występujących w Polsce podczas festiwalu folkowego.

Dodała, że ma pretensje do rządu i "całej tej stronie politycznej", że za mało zrobiono, by stawić czoło antyimigranckiej propagandzie.

Powinniśmy zrobić więcej w kontekście przeciwdziałania propagandzie, którą szerzy skrajna prawica. Musimy dementować fake newsy, politycy podpalają nasz wspólny dom. Nasi obywatele realnie zaczynają się bać - powiedziała wicemarszałek Senatu.

Pozwoliliśmy na to, żeby w przestrzeni publicznej, w mediach społecznościowych dominowała opowieść tych, którzy ten ruch obrony granic organizowali, którzy promowali takie oto podejście, że siali nieprawdziwe informacje o tym, że tam jest jakaś nawałnica migrantów - mówiła Magdalena Biejat.

Piotr Salak przywołał wypowiedź rzecznika rządu Adama Szłapki, który zapowiedział, że służby przyjrzą się temu, co się działo na tych demonstracjach.

Bardzo słusznie, ponieważ dochodziło tam do aktów przemocy, także w stosunku do policji. Jak donoszą media, na tych demonstracjach wzywano do nienawiści w stosunku do migrantów i do przemocy wobec konkretnych osób, konkretnych polityków - odparła polityczka Nowej Lewicy.

Biejat: Rząd powinien przestać zajmować się sobą

W kolejnej części rozmowy Piotr Salak przeszedł do kwestii rekonstrukcji rządu.

Mam nadzieję, że sprawa rekonstrukcji rządu zostanie w tym tygodniu zakończona. Ludzie są tym zmęczeni. Jestem przekonana, że rząd powinien przestać zajmować się sobą i zacząć po prostu mówić i komunikować o tym, co robi. Bo przecież jest tak, że cały czas robimy mnóstwo rzeczy - powiedziała Biejat.

Czy lewica będzie się zajmowała polityką mieszkaniową w tym nowym rządzie?

Bardzo nam na tym zależy - przyznała.

Piotr Salak wspomniał, że Adrian Zandberg z Razem spotkał się z Karolem Nawrockim.

Magdalena Biejat nie planuje takiego spotkania przed zaprzysiężeniem. Jeśli prezydent będzie chciał się z nami spotykać, a mam nadzieję, że tak, po zaprzysiężeniu, to oczywiście w sprawach konkretnych, w sprawach dotyczących dobrych zmian dla ludzi - powiedziała.

Dodała, że nie ma złudzeń, że współpraca na linii prezydent Nawrocki - rząd Tuska będzie bardzo trudna.

Co z Nową Lewicą?

W tych wyborach wspieram Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, tak jak ona wspierała mnie w wyborach prezydenckich bardzo mocno. Mogłam na nią liczyć w kampanii. To jest też opowieść o solidarności i wsparciu w polityce, co się rzadko zdarza - powiedziała Magdalena Biejat w Porannej rozmowie RMF, zapytana czy będzie startować na szefową Nowej Lewicy.

Tutaj nie chodzi też o to, żeby, żeby odsuwać jednych ludzi i wysuwać na ich miejsce drugich. Potrzebna jest zmiana pokoleniowa, mocniejsze dojście do głosu polityków z mojego pokolenia. Po prostu tego też oczekują wyborcy. Nie chodzi o to, żeby starszych polityków odsuwać od robienia tej polityki, od wpływu na lewicę, bo ja widzę wielką wartość we współpracy międzypokoleniowej. Widzę wielką wartość w dokonaniach starszych kolegów i koleżanek, w ich doświadczeniu, w ich wiedzy - wyjaśniła Magdalena Biejat.

Zapytana o ewentualne odwołanie wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego odparła: To jest decyzja PSL i ja tylko sugeruję moim kolegom, żeby zwrócili na to uwagę.

