Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby nadchodzące wybory z poparciem 29,2 proc. - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Głos na KO deklaruje 28,2 proc. Z Sejmu wypadłyby Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL.

Jarosław Kaczyński i Donald Tusk podczas głosowania w wyborach parlamentarnych w 2023 roku / Janek Skarżyński / AFP/EAST NEWS

W sondażu United Surveys Prawo i Sprawiedliwość uzyskało najwyższe poparcie na poziomie 29,2 proc. (wzrost o 0,9 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania), wyprzedzając Koalicję Obywatelską (28,2 proc.; wzrost o 2,6 pkt proc.) - poinformowała Wirtualna Polska.

Z badania wynika też, że największą stratę - o 2,5 punktu proc. w stosunku do poprzedniego badania dla WP - zanotowała Konfederacja. Obecnie poparcie dla niej deklaruje 12,5 proc. ankietowanych.

Lewica w Sejmie

Lewica otrzymała 6,8 proc. poparcia, co oznacza, że weszłaby do Sejmu. Ugrupowanie Włodzimierza Czarzastego notuje minimalny wzrost - o 0,2 pkt proc. w odniesieniu do poprzedniego sondażu dla Wirtualnej Polski.

Na piątym miejscu znajduje się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 4,2 proc. To wynik poniżej progu pozwalającego wejść do Sejmu.

Na Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosowałoby 3,5 proc. pytanych, na Razem - 3 proc. badanych (partia Adrian Zandberga traci w porównaniu z poprzednim badaniem 2 pkt proc.), a 2,8 proc. wyborców deklaruje chęć wsparcia partii Szymona Hołowni Polska 2050. W porównaniu do poprzedniego badania Polska 2050 traci 1,6 pkt proc.

Wzrósł za to odsetek osób niezdecydowanych do 9,8 proc. badanych. To blisko 3 pkt proc. więcej niż w poprzednim sondażu dla WP.

Ile miejsc w Sejmie dla kogo?

Takie wyniki pozwoliłyby poszczególnym partiom wprowadzić do Sejmu następującą liczbę posłów: Prawo i Sprawiedliwość - 186, Koalicja Obywatelska - 178, Konfederacja - 68, Lewica - 28.

Badanie United Surveys by IBRiS dla WP przeprowadzono od 11 do 13 lipca metodą CATI&CAWI na próbie 1000 osób.