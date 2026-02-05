Dalsze czynności ws. podejrzanego o szpiegostwo cywilnego pracownika MON prowadzić będzie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie. W środę mężczyzna usłyszał zarzut.

Pracownik MON usłyszał zarzut szpiegostwa / Michał Żebrowski / East News

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że dalsze czynności ws. podejrzanego o szpiegostwo pracownika MON przejmie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zatrzymany to wieloletni cywilny pracownik Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON.

Mężczyzna został zatrzymany we wtorek w siedzibie MON przez Żandarmerię Wojskową na polecenie prokuratora.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Zatrzymany we wtorek w siedzibie MON w Warszawie wieloletni pracownik resortu obrony usłyszał w środę zarzut szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu, a następnie na wniosek prokuratury został aresztowany tymczasowo na trzy miesiące.

Jak przekazał w dniu zatrzymania rzecznik MON Janusz Sejmej, było ono efektem wielomiesięcznej współpracy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, która prowadziła postępowanie, z Departamentem do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej.

Pracownik cywilny Departamentu Strategii i Planowania Obronnego

Pracownik MON zatrzymany został przez Żandarmerię Wojskową na polecenie prokuratora z 8 Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Prokuratura ta podała w czwartek, że to pracownik cywilny Departamentu Strategii i Planowania Obronnego resortu obrony narodowej oraz że postępowanie karne w sprawie wszczęto w oparciu o materiały zgromadzone przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

To był pracownik merytoryczny, który pracował w bardzo istotnym departamencie i dlatego ustalenie, co robi i ustalenie, że jest zdrajcą, jest dużym sukcesem Służby Kontrwywiadu Wojskowego - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej.

W środę mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa z art. 130 par. 2 Kodeksu karnego, czyli działania na rzecz obcego wywiadu i udzielania temu wywiadowi wiadomości, których przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej.

Po przesłuchaniu podejrzanego prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy i sąd wniosek ten uwzględnił.

"Dalsze informacje nie będą udzielane"

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzić będzie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - podała warszawska prokuratura okręgowa. "Z uwagi na niejawny charakter postępowania, dalsze informacje w przedmiotowej sprawie w najbliższym czasie nie będą udzielane" - zaznaczono w komunikacie prokuratury.

Departament Strategii i Planowania Obronnego MON zajmuje się m.in. opracowywaniem projektów strategicznych dokumentów planistycznych - w tym Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, Dyrektywy Obronnej, Planu Reagowania Obronnego, czy głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa.

W kompetencjach departamentu leży również przygotowanie propozycji w kwestii doskonalenia funkcjonowania resortowego systemu zarządzania kryzysowego w ramach systemu narodowego i sojuszniczego oraz zasad i procedur podwyższania gotowości obronnej państwa. Departament zajmuje się też organizowaniem programowania pozamilitarnych przygotowań obronnych - prowadzi na przykład wykaz obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa i koordynuje w resorcie proces wnioskowania o uznanie obiektów jednostek podległych lub nadzorowanych przez szefa MON, oraz obiektów o charakterze wojskowym, za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa.