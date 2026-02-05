Kalina Jędrusik, aktorka i piosenkarka uważana za pierwszą seksbombę PRL-u, nazywana "polską Marilyn Monroe", obchodziłaby dzisiaj 95. urodziny. Z okazji tej rocznicy Archiwa Państwowe opublikowały skan jej świadectwa maturalnego z 1949 roku. Dokument z zasobu Archiwum Państwowego w Częstochowie zawiera m.in. nieznane zdjęcie 18-letniej Jędrusik w szkolnym mundurku, a także wykaz ocen.

W 95. rocznicę urodzin Kaliny Jędrusik Archiwa Państwowe publikują świadectwo maturalne Kaliny Jędrusik

W 95. rocznicę urodzin Kaliny Jędrusik światło dzienne ujrzał skan jej świadectwa maturalnego z 1949 roku.

Dokument zawiera nieznane wcześniej zdjęcie 18-letniej Kaliny w szkolnym mundurku oraz potwierdza jej datę urodzenia jako 5 lutego 1931 roku, rozwiewając wcześniejsze wątpliwości.

Oceny na świadectwie pokazują, że Kalina miała profil humanistyczny, z bardzo dobrym językiem polskim i dobrymi wynikami z historii czy języka niemieckiego.

Dzisiaj, 5 lutego, w 95. rocznicę urodzin Kaliny Jędrusik, Archiwa Państwowe po raz pierwszy udostępniły szerokiej publiczności pełny skan jej świadectwa maturalnego z 1949 roku. Dokument zawiera m.in. nieznane zdjęcie 18-letniej Jędrusik w szkolnym mundurku. To jedna z wielu naszych archiwalnych perełek, które działają na wyobraźnię. Z jednej strony – urzędowy dokument, z drugiej – młoda dziewczyna, która kilkanaście lat później stanie się jedną z największych ikon polskiej popkultury. Publikując dokument w całości, oddajemy głos źródłu i pozwalamy odbiorcom samodzielnie zobaczyć, jaka była Kalina Jędrusik u progu dorosłości - informuje dr hab. Lucyna Harc, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

/ Archiwa Państwowe / Materiały prasowe

Udostępniony dziś dokument to "Świadectwo dojrzałości szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego", które opatrzone jest datą 11 maja 1949 roku. Wynika z niego, że Kalina Jędrusik ukończyła naukę w szkole ogólnokształcącej stopnia licealnego i zdała egzamin dojrzałości według programu wydziału humanistycznego w Szkole Ogólnokształcącej stopnia licealnego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie (obecnie I Liceum Ogólnokształcącym w Częstochowie).

Największą uwagę przykuwają trzy elementy świadectwa

Po pierwsze - fotografia. Dokument zawiera wizerunek bardzo młodej Kaliny Jędrusik: w szkolnym mundurku, z falowanymi, jasnymi włosami, bez cienia późniejszego wizerunku "seksbomby" polskiej popkultury lat 60-tych. To zdjęcie nie funkcjonowało w obiegu medialnym. Było pokazane publicznie jedynie raz, wiele lat temu. Teraz po raz pierwszy prezentowane jest szerokiej publiczności w wysokiej jakości i w pełnym kontekście źródłowym. Po drugie - data urodzenia. Na świadectwie wpisano jednoznacznie: 5 lutego 1931 roku. Od lat w publikacjach i opracowaniach biograficznych funkcjonują rozbieżności (często pojawia się rok 1930). Choć świadectwo nie jest aktem urodzenia, pozostaje urzędowym dokumentem szkolnym, który wnosi istotny, materialny głos do trwającej od dekad dyskusji. Po trzecie - oceny, które pozwalają spojrzeć na młodą Kalinę bez legendy i mitologii. Zestawienie wyników pokazuje wyraźny profil humanistyczny:

język polski - bardzo dobry,

język niemiecki, historia, biologia - dobre,

większość przedmiotów ścisłych i przyrodniczych - dostateczne.

/ Archiwa Państwowe / Materiały prasowe

/ Archiwa Państwowe / Materiały prasowe

"Bo we mnie jest..."

Kalina Jędrusik zapisała się w historii polskiej kultury jako artystka wszechstronna: aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna, piosenkarka, artystka kabaretowa - a zarazem jedna z najbardziej wyrazistych ikon obyczajowych swojej epoki. Dla jednych była symbolem nowoczesności i odwagi, dla innych - zjawiskiem, które burzyło przyzwyczajenia. Niezależnie od ocen, jej obecność na scenie i ekranie stała się znakiem czasu: lat, w których styl, temperament i osobowość zaczęły znaczyć w kulturze równie dużo jak rzemiosło. Tym ciekawsze jest spojrzenie na jej młodość w świetle dokumentu szkolnego. To publikacja wyjątkowa nie tylko dla fanów artystki, ale i dla wszystkich zainteresowanych historią kultury, bo pokazuje Kalinę Jędrusik z zupełnie innej strony: skromną maturzystkę o falowanych włosach, na długo przed tym, nim stała się symbolem ekranowej odwagi i obyczajowej zmiany.

Odsłaniamy fragment historii kobiety, która stała się symbolem artystycznej elegancji i niezależności. W zasobie Archiwów Państwowych znajdują się miliony dokumentów, a niektóre z nich mają szczególną moc, pozwalają zbliżyć się do osób, które ukształtowały polską kulturę. Publikacja świadectwa maturalnego Kaliny Jędrusik jest przypomnieniem, że nawet największe gwiazdy zaczynały od szkolnych ławek. Zdanie egzaminu dojrzałości to jedna z tych zwyczajnych, a jednocześnie wyjątkowych chwil w życiu młodego człowieka, a Archiwa Państwowe zachowują pamięć także o nich - podsumowuje dr hab. Lucyna Harc, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.