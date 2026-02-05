Zwłoki 75-letniej kobiety odkryli w czwartek policjanci w jednym z domów we wsi Stare Bystre na Podhalu (woj. małopolskie). Na miejscu zatrzymano członka jej rodziny.
W czwartek ok. godz. 8:30 policjanci z komendy w Nowym Targu zostali poinformowani, że we wsi Stare Bystre na Podhalu odkryto zwłoki 75-letniej kobiety - przekazał portalowi RMF24.pl podkomisarz Jarosław Stelmach, pełniący obowiązki rzecznika prasowego nowotarskiej policji.
Ciało kobiety odkrył sąsiad, a sprawę na policję zgłosił jej mąż.
Zatrzymano 39-letniego członka rodziny kobiety, mieszkającego z nią w jednym domu - powiedział nam podkom. Stelmach. Policja nie wykluczała, że do śmierci przyczyniły się osoby trzecie.
Tę wersję potwierdził później prokurator.
Potwierdzam, że mamy do czynienia z zabójstwem. Sprawca nie użył broni palnej, ale na razie nie ujawniamy, w jaki sposób to się stało - powiedział zastępca prokuratora rejonowego w Nowym Targu Łukasz Ostrowski.
Na miejscu pracują śledczy.
Zatrzymany mężczyzna najprawdopodobniej w piątek usłyszy zarzuty.