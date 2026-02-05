Zwłoki 75-letniej kobiety odkryli w czwartek policjanci w jednym z domów we wsi Stare Bystre na Podhalu (woj. małopolskie). Na miejscu zatrzymano członka jej rodziny.

Zwłoki kobiety na Podhalu. Zatrzymano członka rodziny (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

W czwartek ok. godz. 8:30 policjanci z komendy w Nowym Targu zostali poinformowani, że we wsi Stare Bystre na Podhalu odkryto zwłoki 75-letniej kobiety - przekazał portalowi RMF24.pl podkomisarz Jarosław Stelmach, pełniący obowiązki rzecznika prasowego nowotarskiej policji.

Ciało kobiety odkrył sąsiad, a sprawę na policję zgłosił jej mąż.

Zatrzymano 39-letniego członka rodziny kobiety, mieszkającego z nią w jednym domu - powiedział nam podkom. Stelmach. Policja nie wykluczała, że do śmierci przyczyniły się osoby trzecie.

Tę wersję potwierdził później prokurator.

Potwierdzam, że mamy do czynienia z zabójstwem. Sprawca nie użył broni palnej, ale na razie nie ujawniamy, w jaki sposób to się stało - powiedział zastępca prokuratora rejonowego w Nowym Targu Łukasz Ostrowski.



Na miejscu pracują śledczy.

Zatrzymany mężczyzna najprawdopodobniej w piątek usłyszy zarzuty.