​Prokuratura skierowała do sądu wniosek o areszt dla Tadeusza Ż. podejrzanego o zabójstwo kobiety i usiłowanie zabójstwa mężczyzny, do którego doszło we wtorek przy ulicy Łochowskiej w Warszawie. Mężczyzna usłyszał zarzuty.

Nożownik z warszawskiej Pragi usłyszał zarzuty, zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

We wtorek wieczorem 53-letnia kobieta i jej 70-letni partner zostali zaatakowani ostrym narzędziem przez byłego partnera kobiety. Napastnik uciekł. Pomimo prób reanimacji życia kobiety nie udało się uratować, ranny mężczyzna trafił do szpitala. Policjanci zatrzymali napastnika - był pod wpływem alkoholu.

W czwartek Tadeusz Ż. - zatrzymany do tej sprawy, został doprowadzony do prokuratury, gdzie ogłoszono mu zarzuty zabójstwa kobiety oraz usiłowania zabójstwa mężczyzny - przekazała rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga prok. Karolina Staros.

Mężczyzna przyznał się tylko do popełnienia pierwszego z zarzucanych mu czynów. Złożył też krótkie wyjaśnienia. Podejrzany nie był wcześnie karany.

Wniosek o areszt dla nożownika z Pragi

Prokurator skierował do sądu wniosek o trzymiesięczny areszt, motywując go grożącą surową karę, a także obawą matactwa. Mężczyźnie grozi dożywocie.

Do zdarzenia doszło we wtorek 3 lutego po godzinie 21 w bloku przy ul. Łochowskiej.

Napastnik zaatakował nożem 53-letnią kobietę oraz jej 70-letniego partnera. Obrażenia kobiety były bardzo poważne - mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, lekarzom nie udało się jej uratować.