​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Anna Bryłka z Konfederacji. Porozmawiamy z nią m.in. o kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Konfederacja zaczęła już ogłaszać, kto będzie kandydował z ich list.

Anna Bryłka / Jakub Rutka / RMF FM

W Porannej rozmowie w RMF FM padną też pytania o kobiety w Konfederacji. Annę Bryłkę zapytamy też o to, dlaczego Konfederacja startuje w wyborach europejskich, skoro jej ugrupowanie jest przeciwne Unii Europejskiej.

