Trudna sytuacja na froncie

W Porannej rozmowie w RMF FM padło również pytanie o aktualną sytuację na froncie. Ambasador Wasyl Bodnar przyznał, że jest ona trudna. W ciągu roku Rosjanie zajęli 35 kilometrów i stracili prawie milion ludzi na froncie - zabitych rannych. My też tracimy, to jest nasza cena za walkę o suwerenność. Konsumujemy tę agresję rosyjską, niestety własną krwią - podkreślił. Jak dodał, wiadomo, że Rosja szykuje się na lato do kolejnego ataku na Sumy i inne regiony Ukrainy.

"Zamkniecie Jasionkę? To czołgi rosyjskie będą za Lwowem"

Jego zdaniem strategii Donalda Trumpa ws. Ukrainy nie można porównywać do szachów. Szachy to przemyślana partia, która musi się czymś skończyć. Tu wiele rzeczy musi zostać zrobionych natychmiast, by pokazać społeczeństwu amerykańskiemu, że jesteśmy skuteczni - ocenił.

Zauważył, że Rosja i USA to wrogie państwa. Interesy są rozbieżne. Nie będzie między nimi żadnego sojuszu - stwierdził.

A co będzie, gdyby USA zaczęły naciskać na Europę, żeby wstrzymała pomoc dla Ukrainy, np. zamknęła lotnisko w Jasionce? Zamknięcie? To rosyjskie czołgi będą za Lwowem - stwierdził ambasador Bodnar.