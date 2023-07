"Lewica w kampanii nie będzie igrała z ksenofobią. To jest bardzo niebezpieczne narzędzie. Hipokryzję PiS-u należy piętnować, błędy robione przez rząd należy piętnować. Ja ostrzegam przed igraniem z ksenofobią, bo kilka partii centroprawicowych w Europie Zachodniej tego próbowało i zawsze zyskiwała brunatna, skrajna prawica" - mówił współprzewodniczący Lewicy Razem Adrian Zandberg w Porannej rozmowie w RMF FM, odnosząc się do kwestii relokacji uchodźców i kontrowersyjnego nagrania zamieszczonego przez Donalda Tuska w mediach społecznościowych.

Adrian Zandberg / Piotr Szydłowski / RMF FM

Gość Tomasza Terlikowskiego dodał, że w Polsce nie jest potrzebne zarządzanie strachem, a stworzenie polityki migracyjnej. Pytany o to, czy potrzebujemy migrantów ekonomicznych, dla których MSZ przygotowywał ustawę ułatwiającą wydawanie paszportów, Zandberg stwierdził, że "to się po prostu dzieje".

"Są zawody, w których jest w Polsce deficyt pracowników, to jest fakt. Powinniśmy prowadzić politykę integracyjną. Nie mamy w Polsce tylko i wyłącznie migrantów z Ukrainy. Mamy ludzi z Indii, z Azji Południowej, to się po prostu dzieje, wie to każdy, kto wsiądzie do taksówki w Warszawie. Rząd nie prowadzi polityki integracyjnej, to jest podstawowy błąd. Nauka języka, wiedza o Polsce, orientacja w naszych realiach kulturowych - od tego będzie zależało, czy polska polityka integracyjna odniesie sukces czy porażkę. Na razie idzie na porażkę" - mówił gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Wiceminister MSWiA Błażej Poboży powiedział we wtorek w RMF FM, że nie jest konieczne prowadzenie polityki integracyjnej, ponieważ do Polski imigranci przyjeżdżają na czasowe kontrakty i wracają do siebie. "To są złudzenia. Dokładnie to samo, co mówi minister Poboży, mówili politycy we Francji, że problemy rozwiązują się same. Ta sama historia w Niemczech. Ci ludzie, którzy do Polski przyjechali, część z nich pojedzie dalej, część z nich wróci, a część z nich zostanie. Ich dzieciaki pójdą tu do szkoły, ich rodzice będą się starzeć, będą trafiali do polskich szpitali i instytucji opiekuńczych. Polska musi się na to przygotować" - mówił Zandberg.

Gość Tomasza Terlikowskiego dodał, że rząd PiS-u przyjął założenie, iż brak polityki jest najlepszą polityką. "A to jest niemądre" - podkreślił.

"Powinniśmy mieć przyjętą strategię - strategię migracyjną i strategię integracyjną. Przede wszystkim, ile osób polskie usługi publiczne, system edukacyjny, polskie społeczności lokalne są w stanie skutecznie zintegrować" - mówił w RMF FM poseł Lewicy. Dodał, że obecnie odpowiedzialność za integrację imigrantów w znacznej mierze spada na organizacje pozarządowe.

Tomasz Terlikowski zapytał swojego gościa, czy polska strategia powinna również określić z jakich krajów będą przyjmowani migranci. Część badaczy migracyjnych twierdzi, że migranci z krajów islamskich integrują się trudniej niż ci z innych krajów.

"Przede wszystkim nie ma czegoś takiego, jak jedna grupa krajów islamskich. Są sytuacje, kiedy ludzie przyjeżdżają z krajów dręczonych przez wojnę, tutaj często jest niezbędna interwencja psychologiczna. Musimy być przygotowani na rzeczywistość, która się dzieje. Nie zarządzać strachem, tylko rzeczywistością" - podkreślił Adrian Zandberg w RMF FM.