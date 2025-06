Czy Sąd Najwyższy zdąży z rozpatrzeniem wszystkich protestów do 2 lipca? Ilu komisji dotyczą protesty wyborcze? Czy Sąd Najwyższy odpowie na wniosek prokuratora generalnego Adama Bodnara ws. przeliczenia głosów w wyborach? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF Małgorzatę Manowską, I Prezes Sądu Najwyższego. Zapraszamy!

Małgorzata Manowska, I Prezes Sądu Najwyższego / Karolina Bereza / RMF24

We wtorek przed południem zespół prasowy Sądu Najwyższego podał, że uznano za zasadne trzy pierwsze protesty przeciw wyborowi prezydenta. Nie mają one jednak wpływu na wynik wyborów. Jak wynika z wtorkowych danych Sądu Najwyższego, kolejne 115 protestów pozostawiono bez dalszego biegu. Liczba zarejestrowanych protestów przekroczyła 10,5 tys., ale wiele z nich jest łączonych do wspólnego rozpoznania w jednej sprawie.

Po rozpoznaniu wszystkich protestów, na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą, Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozstrzyga o ważności wyboru prezydenta. Uchwała w tej sprawie zapada na jawnym posiedzeniu w ciągu 30 dni od podania wyników wyborów do publicznej wiadomości. Oznacza to, że ostatnim dniem, do którego powinno zapaść to rozstrzygnięcie, jest 2 lipca.

Czy Sąd Najwyższy zdąży z rozpatrzeniem wszystkich protestów do 2 lipca? Ilu komisji dotyczą protesty wyborcze? Czy Sąd Najwyższy odpowie na wniosek prokuratora generalnego Adama Bodnara ws. przeliczenia głosów w wyborach?

Adam Bodnar chce przeliczenia głosów w wyborach. Jak zareaguje Sąd Najwyższy?

