"Razem chce rządzić po to, by realizować program. Wiem, że z punktu widzenia Polskiego Stronnictwa Ludowego to jest trudne do wyobrażenia, że nam nie chodzi o rządzenie dla samego rządzenia" - powiedział w Popołudniowej rozmowie RMF FM polityk Partii Razem Adrian Zandberg.

Zandberg odpowiada Zgorzelskiemu. "Dla PSL-u jest to trudne do wyobrażenia"

Adrian Zandberg, pierwszy gość Popołudniowej rozmowy RMF FM po wakacyjnej przerwie, dostał na antenie radia RMF FM możliwość odniesienia się do pytania, jakie zadał mu wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, a które dotyczyło tego, czy partia Razem zamierza zbudować większość sejmową z każdym ugrupowaniem, czy - jak się wyraził - z takim, które reprezentuje wartości demokratyczne.

Zandberg skorzystał z możliwości odniesienia się do tej kwestii. Razem chce rządzić po to, by realizować program. Wiem, że z punktu widzenia PSL to jest trudne do wyobrażenia, że nam nie chodzi o rządzenie dla samego rządzenia - stwierdził.

Adrian Zandberg o sytuacji w Strefie Gazy. "Spełnia kryteria ludobójstwa"

Był także pytany o to, co się dzieje w Strefie Gazy. Polityk Razem ocenił, że Izrael dopuszcza się zbrodni wojennych na Palestyńczykach. Tak, uważam, że to co robi skrajnie prawicowy rząd w Izraelu, to zbrodnia wojenna spełniająca kryteria ludobójstwa - wskazał.

Dodał, że "powinniśmy wspólnie z kilkoma krajami Unii Europejskiej zawiesić umowę stowarzyszeniową z Izraelem".

"Polityczna turystyka"

Odniósł się także do planowanej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, gdzie głowa państwa polskiego spotka się z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. Po tej wizycie Zandberg nie spodziewa się jednak niczego przełomowego w relacjach polsko-amerykańskich. Jak mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, będzie to raczej "polityczna turystyka".

Co jest do załatwienia? Po pierwsze: w ślad za dużymi wydatkami wojskowymi, których beneficjentem są amerykańskie firmy, pojawiły się w Polsce realne inwestycje i miejsca pracy. I to jest temat, który jest na pewno do omówienia (z Amerykanami - red.) - stwierdził.

Zwrócił uwagę także na kwestię uściślenia warunków współpracy między Polską a USA przy kolejnych inwestycjach jądrowych. Nie jesteśmy skazani wyłącznie na jednego oferenta. Zależy mi na tym, żebyśmy rozbudowywali i to szybko nasz program jądrowy. Uważam, że to jest absolutnie kluczowe dla bezpieczeństwa energetyczne Polski - wskazał Adrian Zandberg.

Gościem Popołudniowej rozmowy RMF FM był Adrian Zandberg

Prezydenckie weta. Zandberg wskazał, które mu się spodobało

Dopytywany zaś o weta prezydenta Karola Nawrockiego stwierdził, że "podobało mu się weto dotyczące postępowań skarbowych i kwestii kar".

Niezbyt rozsądnie w obniżeniu od poziomu kar pojawiły się też działania związane z arbitrażem podatkowym w praktyce. Zwracaliśmy na to uwagę jako Razem, że nie powinniśmy wysyłać takiego sygnału do rynku - wskazał.

Jednocześnie podkreślił, że ma bardzo złą opinię dotyczącą weta o energii wiatrowej. Jesteśmy dzisiaj w takim miejscu, w którym Polska potrzebuje zarówno elektrowni jądrowych jak i energii z wiatru. Potrzebujemy tej energii bardzo dużo - stwierdził.

Podkreślił, że administracja prezydenta powinna spróbować "dogadać się" z rządem na rozwiązania, które można wspólnie przyjąć niż "zabawiała się w odbijanie piłeczki".

