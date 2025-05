Jak wyglądają kulisy konklawe? Kto ma największą szansę, by zostać nowym papieżem? O najważniejsze wyzwania Kościoła zapytamy w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Michała Kłosowskiego, wicenaczelnego magazynu "Wszystko Co Najważniejsze" i autora książki "Dekada Franciszka".

Wideo youtube

Który kardynał ma największą szansę na objęcie władzy? Jak oceniany jest pontyfikat Franciszka?

Z jakimi największymi problemami będzie musiał się zmierzyć nowy papież? Jaka atmosfera panuje w Watykanie?

Marek Tejchman zapyta o to w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Michała Kłosowskiego, wicenaczelnego magazynu "Wszystko Co Najważniejsze".

Na rozmowę zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video .