W Kaplicy Paulińskiej Pałacu Apostolskiego rozpoczął się w środę po godzinie 16 obrzęd inauguracji konklawe. Kardynałowie elektorzy, których jest 133, zgromadzili się tam na cichej modlitwie. Następnie w procesji przeszli do Kaplicy Sykstyńskiej.

W Watykanie ruszyło konklawe / VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA

Rozpoczęło się konklawe. 133 kardynałów decyduje, kto zostanie nowym papieżem. Pierwsze głosowanie już dziś.

W Watykanie na rezultat tego głosowanie czekają tłumy.

Wybór papieża oznajmi biały dym wydobywający się z komina Kaplicy Sykstyńskiej. To, co dzieje się teraz w Stolicy Apostolskiej, możecie śledzić w transmisji poniżej.

Kardynałowie przysięgają dochować tajemnicy wyboru papieża

Po złożeniu przez kardynałów przysięgi na dochowanie tajemnicy wyboru papieża, drzwi Kaplicy Sykstyńskiej zostały zamknięte.

Elektorzy pochodzą z 71 krajów. Jest wśród nich czterech Polaków. To kardynałowie: Stanisław Ryłko, Kazimierz Nycz, Konrad Krajewski i Grzegorz Ryś.

Gwardia Szwajcarska przed wejściem do Kaplicy Sykstyńskiej / VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA

Po wejściu do Kaplicy Paulińskiej Pałacu Apostolskiego kardynałowie składali przysięgę na dochowanie tajemnicy wyboru papieża.



Po krótkiej modlitwie ruszyli w procesji z Kaplicy Paulińskiej Pałacu Apostolskiego; wszyscy w stroju nazywanym chórowym. Składa się z czerwonej sutanny z czerwonym mucetem, czyli pelerynką, czerwonego pasa z jedwabnymi frędzlami, czerwonej piuski i biretu.



Procesji do Kaplicy Sykstyńskiej towarzyszyła pieśń Veni Creator, w której jest wezwanie pomocy Ducha Świętego.

Po przysiędze - "extra omnes"

Kardynałowie wchodzący do Kaplicy Sykstyńskiej / VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA

Kolejnym podniosłym wydarzeniem było wspólne odczytanie przez wszystkich elektorów tekstu przysięgi: "My, wszyscy i poszczególni kardynałowie elektorzy, obecni przy tym wyborze papieża, przyrzekamy, zobowiązujemy się i przysięgamy zachować wiernie i skrupulatnie wszystkie przepisy zawarte w konstytucji apostolskiej papieża Jana Pawła II "Universi Dominici gregis", ogłoszonej 22 lutego 1996 r. Równocześnie przyrzekamy, zobowiązujemy się i przysięgamy, że jeśli ktokolwiek z nas, z Boskiego postanowienia, zostanie wybrany Biskupem Rzymskim, dołoży starań, by wiernie wypełniać munus Petrinum Pasterza Kościoła powszechnego i nie ustanie w wysiłku zapewniania i bronienia wytrwale praw duchowych i doczesnych oraz wolności Stolicy Świętej".

Konklawe / Adam Ziemienowicz, Mateusz Krymski / PAP

Następnie elektorzy podchodzili po kolei do otwartej księgi Ewangelii i przyrzekali: "Przyrzekam, zobowiązuję się i przysięgam". Kładąc rękę na księdze, mówili: "Tak mi dopomóż, Panie Boże i te Święte Ewangelie, których moją ręką dotykam".

Ceremonia złożenia przysięgi trwała długo ze względu na rekordową liczbę kardynałów uczestniczących w konklawe. Tekst przysięgi odczytał przewodniczący wyborowi papieża kardynał Pietro Parolin, były sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.

Gdy przysięgę złożył ostatni z elektorów, Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych arcybiskup Diego Ravelli wydał polecenie extra omnes (wszyscy na zewnątrz). Oznacza ono, że ci, którzy nie biorą udziału w konklawe musieli opuścić Kaplicę Sykstyńską.



Gdy wyszli, abp Ravelli zamknął drzwi od środka. Pozostał tam również 90-letni kardynał Raniero Cantalamessa, były kaznodzieja Domu Papieskiego. To jemu wyznaczono zadanie wygłoszenia rozważań na temat spoczywającego na elektorach obowiązku wyboru papieża i działania "w prawej intencji dla dobra Kościoła powszechnego".



Po wygłoszeniu tych rozważań kardynał Cantalamessa i mistrz ceremonii opuszczą kaplicę konklawe.



Elektorzy odmówią modlitwę, a przewodniczący konklawe kardynał Parolin zapyta, czy można przystąpić do rozpoczęcia czynności związanych z wyborem papieża, czy też należy jeszcze wyjaśnić jakieś wątpliwości.



Jeśli większość kardynałów uzna, że nic nie stoi na przeszkodzie, można będzie rozpocząć proces wyboru.

Wybór papieża oznajmi biały dym

W Watykanie ruszyło konklawe / VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA

Elektorzy wysłuchają rozważań byłego papieskiego kaznodziei, sędziwego kardynała Raniero Cantalamessy, który pozostanie w kaplicy. Potem wraz z ceremoniarzem opuści ją.



Od tego momentu nie będzie żadnego kontaktu między kardynałami w zamkniętej kaplicy a światem zewnętrznym. Elektorzy przystąpią do jedynego w środę głosowania. Do wyboru papieża potrzeba większości dwóch trzecich, czyli 89 głosów.



Rezultat pierwszego głosowania ogłoszony dymem z komina na dachu kaplicy oczekiwany jest około godziny 19-19:30. Według przewidywań będzie to dym czarny, oznaczający brak wyboru. Jego dokonanie obwieszczane jest natomiast białym dymem. Wówczas rozlegają się dzwony bazyliki św. Piotra, a chwilę później nowy papież pojawia się na balkonie, by udzielić pierwszego błogosławieństwa "Urbi et Orbi".

Papieskie szaty / Adam Ziemienowicz / PAP

Harmonogram głosowań

Jeśli nie uda się wybrać papieża w pierwszej turze, kolejne głosowania zaplanowano na następne dni - rano i po południu.

Od czwartku zakończenie poszczególnych głosowań będzie miało miejsce około godziny 10:30 i godziny 12:00. W popołudniowej sesji: o godzinie 17:30 i godzinie 19:00. Możliwe są oczywiście ewentualne przesunięcia. Jeśli natomiast przystępuje się bezpośrednio do drugiego głosowania, karty z pierwszego głosowania zostają spalone dopiero na końcu, razem z kartami z drugiego.

Wierni zgromadzeni na placu św. Piotra będą mogli śledzić wydarzenia na specjalnych telebimach, które pokazują zbliżenia komina Kaplicy Sykstyńskiej.

To, co dzieje się w Watykanie, śledzimy nieustannie na naszej stronie. Zapraszamy też do słuchania relacji naszych specjalnych wysłanników - Tomasza Staniszewskiego, Michała Krasonia i Tomasza Terlikowskiego.