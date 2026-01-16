W sobotę w Paragwaju ma zostać podpisana umowa handlowa między Unią Europejską a krajami Mercosuru. Co to porozumienie oznacza dla polskich rolników? Czy jest zagrożeniem, a może szansą? Czy podpisanie umowy oznacza, że nic już nie można zrobić w sprawie jej zablokowania? Na te i inne pytania odpowie Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji, wiceprzewodnicząca Ruchu Narodowego, która będzie Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Zapraszamy!

Anna Bryłka / Marcin Suchmiel / RMF FM

Według niektórych opinii Komisja Europejska łamie procedury ratyfikacyjne. Umowa handlowa z krajami Mercosuru zostanie przyjęta w sobotę, a ostateczne głosowanie Parlamentu Europejskiego w tej sprawie jeszcze się nie odbyło. Czy możemy złożyć do TSUE skargę o unieważnienie umowy? Czy polski rząd zrobił wszystko, by jej zapobiec? Czy Polska będzie mogła odsyłać żywność niespełniającą norm?

Naszego gościa zapytamy także o umowę handlową UE z Indiami. Dlaczego w tej sprawie panuje cisza?

Czy PiS rozgrywa Konfederację? Czy próbuje skłócić Krzysztofa Bosaka ze Sławomirem Mentzenem? Co Konfederacja zamierza zrobić, by Grzegorz Braun nie zabrał jej wyborców? To kolejne tematy, które poruszymy w rozmowie.

