Pojawiły się doniesienia, że w nocy z poniedziałku na wtorek do miejscowości Kachowka i Nowa Kachowka w obwodzie chersońskim, położonych na wschodnim brzegu Dniepru, wkroczyły wojska ukraińskie. Co to oznacza? O to spytamy gościa Popołudniowej rozmowy w RMF FM Maksymiliana Durę, komandora porucznika rezerwy Marynarki Wojennej, eksperta portalu defence24.pl.