O co tak naprawdę chodzi w ataku USA i Izraela na Iran? Co jest celem Donalda Trumpa? Czy nalotami i bombardowaniami można obalić reżim Ajatollachów? Czy po zakończeniu ataku może dojść do realnej zmiany władzy w Iranie? Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych.

Wideo youtube

Czy zanim pierwsze bomby spadły na Teheran, Donald Trump zapytał europejskich sojuszników o zdanie? I co konflikt na Bliskim Wschodzie oznacza dla Europy? Czy osłabia pozycję Ukrainy i wzmacnia Rosję? Jakie powinno być stanowisko Polski w tym konflikcie? Czy podwyżki cen ropy są nieuniknione i czy czekają nas zawirowania gospodarki?

Zapytamy także o ocenę zeszłotygodniowego expose ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Czy było przełomowe, czy to raczej "publicystyka udająca politykę", jak twierdzi lider Konfederacji Krzysztof Bosak? Czy polexit, o którym wspominał wicepremier Sikorski to realne zagrożenie? Jak ocenia polską dyplomację? O tym m.in. chcielibyśmy porozmawiać z naszym gościem.

Jacek Czaputowicz / Mikołaj Poruszek / RMF FM