​Mansure Chożaste, wdowa po nieżyjącym przywódcy duchowym i politycznym Iranu ajatollahu Chameneim, zmarła na skutek doznanych obrażeń - podają irańskie media.

Protestujący muzułmanie w Kaszmirze po śmierci ajatollaha Chameneiego / FAROOQ KHAN / PAP/EPA

Państwowe irańskie media potwierdziły, że Mansure Chożaste zmarła w wyniku odniesionych ran w wyniku wspólnego ataku wojskowego USA i Izraela. W sobotnim ataku zginął również sam Chamenei i kilku członków jego rodziny.

Mansure Chożaste poślubiła Chameneiego w 1964 roku i miała z nim sześcioro dzieci. Jak pisze "The Economoc Times" rzadko pojawiała się na oficjalnych uroczystościach. Była znana z tego, że dbała o prywatność, pomimo wysokiej pozycji męża.