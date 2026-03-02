​Mansure Chożaste, wdowa po nieżyjącym przywódcy duchowym i politycznym Iranu ajatollahu Chameneim, zmarła na skutek doznanych obrażeń - podają irańskie media.

Państwowe irańskie media potwierdziły, że Mansure Chożaste zmarła w wyniku odniesionych ran w wyniku wspólnego ataku wojskowego USA i Izraela. W sobotnim ataku zginął również sam Chamenei i kilku członków jego rodziny. 

Mansure Chożaste poślubiła Chameneiego w 1964 roku i miała z nim sześcioro dzieci. Jak pisze "The Economoc Times" rzadko pojawiała się na oficjalnych uroczystościach. Była znana z tego, że dbała o prywatność, pomimo wysokiej pozycji męża.

W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Zaatakowana została m.in. siedziba najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneia w Teheranie oraz irańskie cele wojskowe, w tym obiekty zbrojeniowe. Iran odpowiedział, uderzając w amerykańskie bazy w regionie i Izrael.

