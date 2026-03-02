Dzień Kobiet już za chwilę! Już ponad sto lat minęło, odkąd kobiety na całym świecie 8 marca upominają się o swoje prawa i równość. Międzynarodowy Dzień Kobiet to święto o bogatej historii i wyjątkowym znaczeniu społecznym. Ale czy wiesz, że są kraje, gdzie ten dzień jest ustawowo wolny od pracy?

8 marca to Międzynarodowy Dzień Kobiet - święto z ponad 100-letnią historią.

W Polsce 8 marca to ważne święto, ale nie ustawowo wolne.

W wielu krajach Dzień Kobiet to oficjalny dzień wolny od pracy.

Dzień Kobiet - historia i znaczenie święta

Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony jest nieprzerwanie od ponad stu lat i ma swoje korzenie w Europie. Niemka Clara Zetkin zaproponowała w 1910 roku na Międzynarodowej Konfederacji Kobiet Socjalistek w Kopenhadze, by 8 marca stał się świętem walki o prawa kobiet.

Święto to nie tylko okazja do wręczania kwiatów czy składania życzeń, ale przede wszystkim moment refleksji nad osiągnięciami kobiet oraz wyzwaniami, z jakimi wciąż muszą się mierzyć. W wielu krajach Dzień Kobiet to także czas demonstracji, marszów i akcji społecznych, które mają przypominać o równości i prawach kobiet.

Kiedy wypada Dzień Kobiet?

W przeciwieństwie do świąt ruchomych, takich jak Wielkanoc, Dzień Kobiet zawsze przypada 8 marca. W 2026 roku święto to wypada w niedzielę.

Gdzie Dzień Kobiet to dzień wolny od pracy?

U naszych zachodnich sąsiadów, w Niemczech, dwa kraje związkowe zdecydowały się uczynić z 8 marca oficjalny dzień wolny od pracy. Od 2019 roku mieszkańcy Berlina mogą cieszyć się wolnym w tym dniu. W 2023 roku do stolicy dołączyła także Meklemburgia-Pomorze Przednie. W pozostałych krajach związkowych 8 marca to zwykły dzień pracy, chociaż nie brakuje wydarzeń upamiętniających ten dzień.

Nie tylko Niemcy świętują w ten sposób Dzień Kobiet. W wielu krajach 8 marca to prawdziwe święto narodowe, które wiąże się z dniem wolnym od pracy. Wśród nich są m.in.:

Angola

Armenia

Azerbejdżan

Burkina Faso

Erytrea

Gruzja

Gwinea-Bissau

Kazachstan

Kambodża

Kirgistan

Kuba

Laos

Madagaskar

Mołdawia

Mongolia

Korea Północna

Nepal

Rosja

Zambia

Tadżykistan

Turkmenistan

Uganda

Ukraina

Uzbekistan

Wietnam

Białoruś

W Chinach kobiety mają wolne od pracy od południa. W innych krajach, jak Włochy, Francja czy Polska, Dzień Kobiet to dzień szczególny, ale nie ustawowo wolny.

Dzień Kobiet - tradycje i zwyczaje i symbole

Dzień Kobiet w wielu krajach to czas obdarowywania kobiet kwiatami. W Polsce najczęściej wręcza się tulipany, róże lub gerbery.