Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) poinformowało o śmierci czwartego amerykańskiego żołnierza, który zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas irańskich ataków. Sytuacja w regionie pozostaje napięta, a działania bojowe nadal trwają.

  • CENTCOM potwierdziło śmierć czwartego amerykańskiego żołnierza po irańskich atakach.
  • Wojskowy zmarł w wyniku ran odniesionych podczas pierwszych ataków.
  • Wcześniej informowano o trzech zabitych i pięciu poważnie rannych żołnierzach.
Dowództwo Centralne USA przekazało, że czwarty żołnierz zmarł w wyniku poważnych obrażeń odniesionych podczas pierwszych ataków przeprowadzonych przez Iran. Tożsamość zmarłego żołnierza zostanie podana do publicznej wiadomości po upływie doby od poinformowania jego rodziny.

Szczegóły ataku na bazę w Kuwejcie

Według informacji przekazanych przez stację CNN atak, w którym zginął żołnierz, miał miejsce na bazę wojskową w Kuwejcie. Do zdarzenia doszło w wyniku użycia dronów bojowych. Wcześniej CENTCOM informował o trzech zabitych żołnierzach oraz pięciu poważnie rannych.

Ostrzeżenie prezydenta USA

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w swoim wystąpieniu przyznał, że liczba ofiar wśród amerykańskich żołnierzy może jeszcze wzrosnąć. W wywiadzie dla dziennika "New York Times" podkreślił, że dotychczasowe straty są mniejsze niż prognozowano, jednak sytuacja jest dynamiczna i niebezpieczna. Niestety, prawdopodobnie będzie ich więcej, zanim to się skończy. Tak to już jest - powiedział Trump.