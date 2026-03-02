Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) poinformowało o śmierci czwartego amerykańskiego żołnierza, który zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas irańskich ataków. Sytuacja w regionie pozostaje napięta, a działania bojowe nadal trwają.
- CENTCOM potwierdziło śmierć czwartego amerykańskiego żołnierza po irańskich atakach.
- Wojskowy zmarł w wyniku ran odniesionych podczas pierwszych ataków.
- Wcześniej informowano o trzech zabitych i pięciu poważnie rannych żołnierzach.
Dowództwo Centralne USA przekazało, że czwarty żołnierz zmarł w wyniku poważnych obrażeń odniesionych podczas pierwszych ataków przeprowadzonych przez Iran. Tożsamość zmarłego żołnierza zostanie podana do publicznej wiadomości po upływie doby od poinformowania jego rodziny.