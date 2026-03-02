Szczegóły ataku na bazę w Kuwejcie

Według informacji przekazanych przez stację CNN atak, w którym zginął żołnierz, miał miejsce na bazę wojskową w Kuwejcie. Do zdarzenia doszło w wyniku użycia dronów bojowych. Wcześniej CENTCOM informował o trzech zabitych żołnierzach oraz pięciu poważnie rannych.

Ostrzeżenie prezydenta USA

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w swoim wystąpieniu przyznał, że liczba ofiar wśród amerykańskich żołnierzy może jeszcze wzrosnąć. W wywiadzie dla dziennika "New York Times" podkreślił, że dotychczasowe straty są mniejsze niż prognozowano, jednak sytuacja jest dynamiczna i niebezpieczna. Niestety, prawdopodobnie będzie ich więcej, zanim to się skończy. Tak to już jest - powiedział Trump.