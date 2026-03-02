Rozmowy między firmą Anthropic a Departamentem Obrony USA (Pentagon) na wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji Claude AI w wojskowych systemach niejawnych zakończyły się fiaskiem na kilka minut przed upływem ostatecznego terminu. Jak opisuje "The New York Times", negocjacje były bliskie sukcesu, jednak silne osobowości, wzajemna niechęć oraz równoległe rozmowy z konkurencyjną firmą OpenAI doprowadziły do zerwania rozmów.

To Pete Hegseth oficjalnie ogłosił zerwanie rozmów z Anthropic / East News

Claude AI, czyli system sztucznej inteligencji stworzony przez firmę Anthropic, został przez Pentagon uznany za zagrożenie dla bezpieczeństwa USA po tym, jak w ostatniej chwili zerwano rozmowy dotyczące jego wykorzystania przez wojsko.

Spór dotyczył tego, czy sztuczna inteligencja mogłaby analizować ogólnodostępne dane o Amerykanach - takie jak lokalizacja czy historia przeglądania internetu - oraz czy mogłaby być wykorzystywana w broni działającej bez bezpośredniej kontroli człowieka.

Pentagon wybiera OpenAI zamiast Anthropic

Na kilka minut przed wyznaczonym na piątek terminem - godz. 17:01 - Emil Michael, dyrektor ds. technologii w Departamencie Obrony USA, wściekł się nie na żarty - to on wyznaczył ostateczną datę zawarcia porozumienia z Anthropic. Według osób zaznajomionych ze sprawą do uzgodnienia pozostawało już tylko doprecyzowanie kilku szczegółów dotyczących kwestii legalnej inwigilacji Amerykanów.

Michael, prowadząc rozmowę telefoniczną z kierownictwem Anthropic, zażądał, aby dyrektor generalny firmy, Dario Amodei, osobiście omówił z nim treść porozumienia. Odpowiedź była jednak odmowna - Amodei przebywał na spotkaniu i potrzebował więcej czasu. To rozwścieczyło Michaela. Miał jednak alternatywę: równolegle prowadził rozmowy z konkurencyjną firmą OpenAI i - co więcej - Pentagon osiągnął już wcześniej porozumienie w sprawie ogólnych ram współpracy.

Gdy o 17:01 upłynął termin podpisania porozumienia, Departament Obrony nie dał Anthropic dodatkowego czasu - o 17:14 Pete Hegseth zerwał rozmowy i uznał firmę za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, ogłaszając, że odetnie ją od współpracy z rządem USA.

"Amerykańscy żołnierze nigdy nie będą zakładnikami ideologicznych kaprysów wielkich firm technologicznych" - napisał w mediach społecznościowych.

Tego samego wieczoru dyrektor generalny OpenAI Sam Altman ogłosił zawarcie porozumienia z Pentagonem dotyczącego dostarczania technologii sztucznej inteligencji do systemów niejawnych.