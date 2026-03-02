Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił, że kraj zamierza zwiększyć liczbę głowic nuklearnych. Szczegóły dotyczące skali rozbudowy arsenału pozostają tajemnicą. Dodał też, że osiem krajów europejskich, w tym Polska, jest zainteresowanych zaawansowanym odstraszaniem nuklearnym Francji.

Francja planuje zwiększyć liczbę głowic nuklearnych.

Prezydent Macron nie ujawnia szczegółów dotyczących wielkości arsenału.

W poniedziałkowym wystąpieniu prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że Francja zwiększy liczbę posiadanych głowic nuklearnych. Jednocześnie zaznaczył, że szczegóły dotyczące skali rozbudowy pozostaną niejawne. Taki krok ma na celu wzmocnienie francuskiego potencjału odstraszania w obliczu narastających globalnych napięć.

Obecny potencjał nuklearny Francji

Według danych Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI), Francja dysponuje obecnie 290 głowicami nuklearnymi. Francuski arsenał opiera się głównie na pociskach balistycznych odpalanych z okrętów podwodnych oraz bombach przenoszonych przez myśliwce Rafale.

Prezydent Macron podkreślił, że Francja nie będzie ujawniać szczegółowych informacji na temat wielkości swojego arsenału nuklearnego.