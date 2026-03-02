​Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił w poniedziałek odwołanie od decyzji prezydenta Gdańska z 21 stycznia 2026 roku dotyczące rozwiązania zgromadzenia antyaborcyjnego przed szpitalem na gdańskiej Zaspie. Manifestacja została rozwiązana około godz. 13.30. Miała potrwać do godziny 14. W tym samym czasie przed szpitalem odbywała się kontrmanifestacja lewicowych środowisk, w tym działaczy Partii Razem, którzy wyrażali solidarność z pacjentkami i personelem medycznym.

W poniedziałek Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał postanowienie w sprawie rozwiązanego przez miasto protestu antyaborcyjnego zorganizowanego w styczniu przed szpitalem na gdańskiej Zaspie.

Antyaborcyjne protesty przed szpitalem na gdańskiej Zaspie

Urzędnicy przerwali pikietę, powołując się na względy bezpieczeństwa. Zażalenie na decyzję urzędników złożyła Fundacja Ratuj Życie, odpowiedzialna za zgromadzenie.

Zgromadzenie w styczniu 2026 roku było jednym z serii protestów organizowanych, które od grudnia ubiegłego roku odbywają się przed szpitalem na Zaspie i są organizowane przez środowiska pro-life. Aktywiści określają placówkę jako jeden z "czarnych punktów na aborcyjnej mapie Polski". Manifestacja - zaplanowana w godzinach 12.00–14.00 - została rozwiązana około godz. 13.30 przez przedstawiciela prezydenta Gdańska.

W komunikacie ratusza wskazano, że decyzję podjęto na podstawie ustawy Prawo o zgromadzeniach, ze względów bezpieczeństwa osób przebywających w szpitalu. W tym samym czasie przed szpitalem odbywała się też kontrmanifestacja środowisk lewicowych, w tym działaczy Partii Razem, którzy wyrażali solidarność z pacjentkami i personelem medycznym.

"Demonstracje powodują dyskomfort pacjentów"

Przedstawiciele spółki Copernicus, zarządzającej szpitalem, wskazywali wcześniej, że demonstracje utrudniają funkcjonowanie placówki, powodują hałas i dyskomfort pacjentów oraz personelu. Podkreślali, że lekarze działają zgodnie z obowiązującym prawem i wytycznymi medycznymi, a ewentualne zastrzeżenia powinny być rozstrzygane w trybie postępowań prokuratorskich lub sądowych.