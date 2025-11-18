"Po zdarzeniu na kolei podnieśliśmy działania służb, będzie większa ochrona obiektów infrastruktury krytycznej. Sprawcy zostawili sporo śladów na miejscu przestępstwa. Dzięki temu w ciągu kilkudziesięciu godzin od dokonania aktu dywersji udało się ustalić ich tożsamość. Ich droga z Rosji, Białorusi do Polski jest przedmiotem naszych szczegółowych badań" – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceszef MSWiA Czesław Mroczek o dywersantach, którzy po przeprowadzeniu zaplanowanej operacji na torach kolejowych w powiecie garwolińskim na Mazowszu opuścili Polskę przez przejście graniczne w Terespolu. Podkreślił, że "sprawcy zostawili po sobie sporo materiału dowodowego".





Głównym tematem Popołudniowej rozmowy w RMF FM, której gościem we wtorek był wiceszef MSWiA Czesław Mroczek były akty dywersji, do których doszło w ubiegły weekend w Polsce na trasie Warszawa - Dorohusk.

Akty dywersji na kolei. Mroczek: Udało się ustalić tożsamość sprawców

Przypomnijmy: podczas pierwszego, w miejscowości Mika w powiecie garwolińskim na Mazowszu eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym zaś miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb w powiecie puławskim w Lubelskiem w niedzielę, pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Czesław Mroczek pytany o to, dlaczego Polska pozwoliła na to, by sprawcy tych działań opuścili terytorium naszego kraju, tłumaczył, że wówczas służby nie znały jeszcze ich danych personalnych. Sprawcy zostawili sporo śladów na miejscu przestępstwa. Dzięki temu w ciągu kilkudziesięciu godzin od dokonania aktu dywersji udało się ustalić ich tożsamość. Ich droga z Rosji, Białorusi do Polski jest przedmiotem naszych szczegółowych badań - stwierdził.

Podkreślił, że po ostatnich zdarzeniach na kolei "podnieśliśmy działania służb". Będzie większa ochrona obiektów infrastruktury krytycznej - zapewnił.

Wiceszef MSWiA: Sprawdzamy, czy ktoś w Polsce pomagał dywersantom

Mroczek poinformował także, że praca służb badających tą sprawę skupia się nie tylko na wyjaśnieniu wszystkich okoliczności operacji, które przeprowadzili na terytorium Polski, ale także szczegółów dotyczących tego, jak wyglądy ich przygotowania do "akcji dywersji na torach".

Sprawdzamy, czy ktoś w Polsce im pomagał. Karty SIM do telefonów komórkowych użyte przez sprawców zostały aktywowane trzy lata temu - oznajmił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Dodał jednocześnie, że "na razie nie wiadomo, skąd Ukraińcy wzięli materiały wybuchowe".