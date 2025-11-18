Chiny rozbudowują historyczny poligon doświadczalny, na którym w 1964 roku przeprowadzono pierwszą chińską próbę bomby atomowej - wynika ze zdjęć satelitarnych i analiz ekspertów. Dzieje się to w zachodniej części Sinciangu, autonomicznego regionu Chin - informuje "Washington Post".

Zdjęcia satelitarne Lop Nur z 2014 roku / East News

Chińskie wojsko rozbudowuje poligon Lop Nur w Sinciangu, gdzie w 1964 roku przeprowadzono pierwszą chińską próbę bomby atomowej.

Eksperci wskazują na nowe tunele, komory wybuchowe i infrastrukturę, sugerujące możliwe przygotowania do testów nuklearnych przez Chiny.

Chiński arsenał liczy ok. 600 głowic jądrowych, podczas gdy USA dysponują ok. 3700 głowicami.

Jak zauważa "Washington Post", ogłoszenie prezydenta Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone wznowią testy broni jądrowej na "równych zasadach" z innymi państwami, wywołało zamieszanie wśród światowych potęg nuklearnych i przywołało echa wyścigu zbrojeń z czasów zimnej wojny.

Zdjęcia satelitarne i analizy ekspertów pokazują, że rejonie Lop Nur w zachodniej części Sinciangu Chiny szybko rozbudowują historyczny poligon doświadczalny, na którym w 1964 roku przeprowadzono pierwszą próbę bomby atomowej. Wojsko tego kraju po cichu wydrążyło nowe tunele, komory wybuchowe i zbudowało obiekty pomocnicze, które według naukowców wskazują na przygotowania do testów nuklearnych.

"Chiny potrzebują eksperymentów"

Eksperci podkreślają: choć chiński arsenał (ok. 600 głowic) pozostaje daleko w tyle za amerykańskim (3700 głowic), to właśnie ta dysproporcja motywuje Pekin do intensyfikacji badań i testów.

Chiny przeprowadziły najmniej testów spośród światowych potęg nuklearnych i mają mniej danych empirycznych. Potrzebują eksperymentów - tłumaczy Tong Zhao z think tanku Carnegie Endowment for International Peace.

Dane satelitarne wskazują na gwałtowny rozwój infrastruktury w Lop Nur od 2020 roku - m.in. wiercenia głębokich szybów, budowa nowych budynków i wzmożony ruch pojazdów. Pentagon w raporcie z 2024 roku sygnalizował możliwe przygotowania do całorocznych testów oraz brak przejrzystości chińskiego programu.