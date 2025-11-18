To dwaj obywatele Ukrainy, współpracujący z rosyjskimi służbami, są odpowiedzialni za ostatnie akty dywersji na kolei - poinformował w Sejmie premier Donald Tusk. Jak dodał, mężczyźni uciekli z Polski przez przejście graniczne w Terespolu.
Donald Tusk poinformował, że obaj Ukraińcy dotarli do Polski z Białorusi. Jeden z nich w maju był skazany przez sąd we Lwowie za akty dywersji na terenie Ukrainy. Drugi pochodzi z Donbasu, był wcześniej pracownikiem prokuratury.
Premier wyjaśnił, że na tym etapie działań służb nie może podać do publicznej wiadomości danych dywersantów. Kiedy mówię do państwa te słowa, prowadzone są kolejne operacje - tłumaczył.
Tusk relacjonował, że po wybuchu w pobliżu miejscowości Mika mężczyźni wyjechali z naszego kraju przez polsko-białoruskie przejście w Terespolu. Jak dodał, zrobili to w momencie, gdy nie byli jeszcze zidentyfikowani przez służby.
Szef rządu przekazał, że służby mają już pewność, że próba wysadzenia torów w okolicach miejscowości Mika oraz naruszenie infrastruktury kolejowej pod Puławami to dwa akty dywersji, które miały doprowadzić do katastrofy w ruchu kolejowym.
Odnosząc się do szczegółów aktów dywersji premier mówił, że przytwierdzona do torów stalowa obejma miała doprowadzić do wykolejenia pociągu. Zdarzenie to miało zostać utrwalone przez zamontowane w obrębie torowiska telefon komórkowy z powerbankiem - przekazał. Ta próba okazała się na szczęście zupełnie nieskuteczna.
Drugie zdarzenie miało miejsce 15 listopada o 20:58 - tak wykazała rejestracja na kamerze monitoringu - stwierdził premier. Ładunek wybuchowy typu wojskowego C4 został zdetonowany przy pomocy urządzenia inicjującego, poprzez kabel elektryczny długości 300 m - opisywał szef rządu. Zabezpieczono też "pewną ilość" materiału, który nie zdetonował.
Tusk przekazał, że eksplozja miała miejsce podczas przejazdu pociągu towarowego relacji Warszawa-Puławy. Doprowadził do niewielkiego uszkodzenia podłogi wagonu. Maszynista nawet nie odnotował tego zdarzenia, przejeżdżając przez to miejsce - mówił.
Premier komentował też reakcję policji na pierwszą informację o eksplozji. Przeszukiwano teren przez ponad godzinę. To była noc. Osoba zgłaszająca nie była w stanie stwierdzić, w jakim miejscu doszło do tego - tłumaczył.
Doszło do zdarzenia bezprecedensowego. To jest być może najpoważniejsza dzisiaj z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego sytuacja od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie - podkreślał Tusk. Przekroczono pewną granicę - dodał.
Premier podkreślał, że Rosjanom zależy na podsycaniu chaosu, paniki i spekulacji. Jak dodał, chodzi im także o budzenie nastrojów antyukraińskich.
To jest szczególnie groźne w państwach takich jak Polska, gdzie mamy wystarczająco dużo ciężarów z tytułu ponad miliona ukraińskich uchodźców w Polsce. Coraz łatwiej, ze zrozumiałych względów, rozbudzać sentymenty antyukraińskie - ocenił Tusk.
Tusk przekazał, że szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i minister spraw wewnętrznych zwrócili się do niego z wnioskiem o wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego Charlie w związku z zagrożeniami terrorystycznymi.
Stopniem tym objęte będą określone linie kolejowe. Na pozostałym obszarze kraju obowiązywać będzie, tak jak dotychczas, drugi stopień alarmowy - relacjonował. Dziś wydam stosowne zarządzenie w tej sprawie na podstawie ustaw o działaniach terrorystycznych - dodał.
Premier poinformował, że zwrócił się do ministra spraw zagranicznych o podjęcie natychmiastowych działań dyplomatycznych w celu oddania Polsce podejrzewanych o zamach terrorystyczny.
Zarówno do władz Białorusi, jak i władz Rosji, ale będziemy podejmowali także inne działania, które, mam nadzieję, doprowadzą do szybkiego ujęcia sprawców i ich współpracowników - podsumował Tusk.