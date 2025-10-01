Jakie wyzwanie staje dziś przed Donaldem Tuskiem i jego środowiskiem? Rafał Trzaskowski straci funkcję wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej? Co czeka Polskę 2050 po deklaracji Szymona Hołowni o tym, że nie będzie ubiegał się w styczniu o przywództwo w swoim ugrupowaniu? M.in. o to Marek Tejchman zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Grzegorza Schetynę, senatora KO, byłego szefa MSZ i MSWiA. Zapraszamy!

Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej / Mikołaj Poruszek / RMF24

Nie milkną echa deklaracji Szymona Hołowni o tym, że rezygnuje ze stanowiska wicepremiera, które - według umowy koalicyjnej - miałby objąć po oddaniu fotela marszałka Sejmu w listopadzie. Hołownia poinformował także, że po raz pierwszy nie będzie się ubiegać o stanowisko przewodniczącego partii w styczniowych wyborach. Czy to oznacza koniec tego projektu politycznego? Czy Szymon Hołownia ucieka z polskiej polityki?

W rozmowie nie zabraknie pytań o sytuację w Koalicji Obywatelskiej. Jakie wyzwanie staje dziś przed Donaldem Tuskiem i jego środowiskiem? Czy Rafał Trzaskowski straci funkcję wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej?

Trzęsienie ziemi w Polsce 2050. Szymon Hołownia ucieka z polskiej polityki?

Na rozmowę Marka Tejchmana zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube

https://www.youtube.com/@RMF24Video