Na jednym z białostockich osiedli doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Policjanci dostali zgłoszenie o mężczyźnie, który miał zachowywać się podejrzanie w pobliżu jednego z bloków. 38-latek, który uciekał przed funkcjonariuszami, wymachiwał ostrym narzędziem w ich kierunku. Został obezwładniony i zatrzymany.

Policja Białystok / Shutterstock

Do dyżurnego miejskiej komendy wpłynęło zgłoszenie, że przy jednym z bloków na osiedlu w Białymstoku stoi mężczyzna z nożem.

Według relacji zgłaszającego sprawiał on wrażenie, jakby na kogoś czekał. Policjanci natychmiast udali się pod wskazany adres, by sprawdzić sytuację.





Ucieczka i agresja wobec policjantów



Na miejscu mundurowi zauważyli siedzącego na schodach mężczyznę. Gdy tylko zobaczył policjantów, natychmiast wstał i zaczął uciekać.

W trakcie pościgu wyciągnął nóż i zaczął wymachiwać nim w kierunku funkcjonariuszy.

Napastnik był pobudzony i agresywny, nie reagował na polecenia" - mówi Konrad Karwacki z KWP w Białymstoku.

Policjantom udało się szybko obezwładnić i zatrzymać agresora. 38-latek został przekazany załodze karetki pogotowia, która przewiozła go do szpitala.

Trwa wyjaśnianie motywów działania mężczyzny oraz okoliczności, które doprowadziły do niebezpiecznego incydentu. Policjanci zapowiadają, że sprawa zostanie dokładnie zbadana, a wobec 38-latka mogą zostać wyciągnięte konsekwencje prawne.

