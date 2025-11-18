Rząd wprowadził trzeci stopień alarmowy w związku z dywersją na kolei. Co to w praktyce oznacza? Jakie mogą być dalsze kroki rządu? Czy sprawą dywersji powinna zająć się Rada Bezpieczeństwa Narodowego? M.in. o to Marek Tejchman zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Czesława Mroczka, wiceszefa MSWiA, posła Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!
Premier Donald Tusk w czasie przemówienia w Sejmie zapowiedział, że w związku z dywersją na kolei rząd wprowadzi trzeci stopień alarmowy CHARLIE-CRP. Obejmie on część linii kolejowych w kraju. Co to w praktyce oznacza? Jakie mogą być dalsze kroki rządu? Czy sprawą dywersji powinna zająć się Rada Bezpieczeństwa Narodowego?
Na rozmowę Marka Tejchmana zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
