Jaką politykę zagraniczną zamierzają prowadzić kandydaci na prezydenta RP? Na to pytanie spróbuje odpowiedzieć nam były minister spraw zagranicznych. Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Jacek Czaputowicz.

Wideo youtube

Donald Trump zmienia decyzję ws. 50-procentowych ceł na import z Unii Europejskiej. W co gra prezydent Stanów Zjednoczonych? Jak nasz gość ocenia pojawienie się prezydenta-elekta Rumunii Nicusora Dana na marszu Rafała Trzaskowskiego? Zachodni sojusznicy dają Ukrainie broń dalekiego zasięgu, jak to zmieni bieg wojny? Czy ten ruch zmusi Putina do zawarcia pokoju? W dniu Święta Niepodległości Gruzji premier Polski, prezydent Francji i kanclerz Niemiec wspólnie wyrazili solidarność z narodem gruzińskim. Waszyngton nie wyklucza wprowadzenia sankcji wobec Tbilisi. Czy przywódcy tego Kaukaskiego kraju zmierzają do sojuszu z Chinami i Rosją?

O to, czy i jak ważna jest w kampanii polityka międzynarodowa, Piotr Salak zapyta swojego gościa - Jacka Czaputowicza.

