Premier Włoch Giorgia Meloni, były premier Polski Mateusz Morawiecki, szefowa francuskiego Frontu Narodowego Marine Le Pen, Alice Weidel, współliderka skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec czy premier Izraela Benjamin Netanjahu - między innymi ci politycy znaleźli się na klipie popierającym Viktora Orbana. Premier Węgier opublikował film w tym tygodniu w swoich mediach społecznościowych.
- Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia 2026 roku.
- Dlaczego Orbanowi tak zależy na poparciu zagranicznych polityków? Dowiesz się z tego artykułu.
Prawicowi liderzy z całego świata zjednoczyli się, by poprzeć Viktora Orbana. Na opublikowanym w tym tygodniu filmie swojego poparcia premierowi Węgier udzielili m.in. premier Włoch Giorgia Meloni, wicepremier jej rządu Matteo Salvini, szefowa francuskiego Frontu Narodowego/Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, współliderki niemieckiej AfD Alice Weidel, premier Izraela Benjamin Netanjahu czy były szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki.
Europa potrzebuje Viktora Orbana - mówi do widzów Weidel.