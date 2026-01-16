Ktoś zniszczył kultowe miejsce, uwieczniane często na zdjęciach przez mieszkańców Poznania. Chodzi o słynne drzewo nad jeziorem Rusałka.

Zdjęcie drzewa udostępnione przez miasto Poznań / Miasto Poznań / Materiały prasowe

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

O ścięciu drzewa, które było często fotografowane przez Poznaniaków, poinformowało miasto w mediach społecznościowych.

"Stało się to bez wiedzy i zezwolenia Miasta Poznań. Wiemy, że dla wielu fotografów i fotografek był to jeden z najbardziej wdzięcznych obiektów do uchwycenia na zdjęciach, co wielokrotnie potwierdzaliście, przesyłając nam malownicze obrazki z tego miejsca" - podkreślono.



Sprawa ścięcia drzewa bez zgody miejskich władz ma być wyjaśniana przez policję. Na miejscu przeprowadzono już oględziny.

Na zdjęciach sprzed incydentu widać, że drzewo było mocno pochylone nad taflą jeziora. Miłośnicy fotografii uwieczniali je o różnych porach roku, tworząc zdjęcia o niebanalnej kompozycji.

Jezioro Rusałka to popularne miejsce wypoczynku mieszkańców Poznania. Odbywają się tam imprezy sportowe i rekreacyjne.