Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie dziś Tomasz Zimoch, poseł Polski 2050 i Trzeciej Drogi, a w przeszłości jeden z najbardziej znanych polskich komentatorów sportowych. Porozmawiamy między innymi o sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Tomasz Zimoch, z wykształcenia prawnik, został we wtorek wybrany do Krajowej Rady Sądownictwa. Jak wyobraża sobie zmiany w sądownictwie? Jak je przeprowadzić w sytuacji możliwego weta prezydenta Andrzeja Dudy?

Zapytamy ponadto, jak głęboko powinny sięgać zmiany w mediach publicznych i jak je przeprowadzić, a także o szanse na liberalizację prawa do aborcji.

Z naszym gościem ocenimy też szanse Biało-Czerwonych na awans do przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw Europy we Francji. Nasza reprezentacja, po serii słabych występów, rozegra dziś wieczorem swój ostatni mecz w eliminacjach do Euro 2024. Polscy piłkarze zmierzą się na PGE Narodowym w Warszawie z Czechami.

