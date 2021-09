„Jest ok. Zawsze można było lepiej, można było gorzej. Nie mamy na to wpływu. To jest dobra grupa” – tak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM skomentował Sebastian Świderski wyniki losowania fazy grupowej przyszłorocznych mistrzostw świata w Rosji. Polacy zagrają w grupie C z USA, Meksykiem i Bułgarią. „Ja nawet cieszę się, że mamy takie dwa zespoły – USA i Bułgaria – mocniejsze, bo wszyscy pamiętamy, co się stało w Tokio, kiedy mieliśmy słabszych rywali” – dodał, wspominając nieudany występ naszych siatkarzy podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich.

