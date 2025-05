"Bardzo mi się podoba, że młody człowiek dorośleje, staje się człowiekiem dojrzałym. Ma dystans do tego, co robił w młodości, nawet jeżeli była burzliwa" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Wojciech Kolarski, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP, odnosząc się do Karola Nawrockiego. Za sukces popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość kandydata na prezydenta uznał fakt, że Sławomir Mentzen w apelu do swoich wyborców krytycznie ocenił Rafała Trzaskowskiego.

Sukces Nawrockiego? Kolarski komentuje decyzję Mentzena Mikołaj Poruszek / RMF FM "Mentzen powiedział, że nic go nie łączy z Trzaskowskim" Wojciech Kolarski był pytany m.in. o decyzję Sławomira Mentzena, który zasugerował swoim sympatykom, by w drugiej turze głosowali zgodnie ze swoim sumieniem. Czy fakt, że nie poprał jednoznacznie Karola Nawrockiego można uznać za porażkę środowiska Prawa i Sprawiedliwości? Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sukces Nawrockiego? Kolarski komentuje decyzję Mentzena Sławomir Mentzen powiedział, że nic go nie łączy z Rafałem Trzaskowskim i nie widzi powodu, by głosować na Trzaskowskiego - mówił prezydencki minister. Lider Konfederacji wyraźnie wysłał sygnał do swojego elektoratu, żeby nie głosować na Rafała Trzaskowskiego. Więc to jest wielki sukces Karola Nawrockiego - przekonywał Kolarski. Jak ocenił, popierany przez PiS kandydat na prezydenta wygra w II turze. Kolarski podkreślił, że kończąca się kampania wyborcza jest "wyjątkowo obrzydliwa". Odniósł się w ten sposób do kolejnych zarzutów pojawiających się pod adresem Karola Nawrockiego. Jego zdaniem przeciwko szefowi Instytutu Pamięci Narodowej skierowana jest "cała machina państwa". Kolarski o zagranicznym poparciu dla Karola Nawrockiego Karol Nawrocki otrzymał w czasie kampanii wyborczej mocne wsparcie ze strony zagranicznych polityków. To m.in. George Simion - były kandydat na prezydenta Rumunii czy Kristi Noem - sekretarz bezpieczeństwa krajowego Stanów Zjednoczonych. Wojciech Kolarski mówił w RMF FM, że nie jest to nic zaskakującego. Ocenił też, że ewentualne zwycięstwo Karola Nawrockiego będzie oznaczać bliską współpracę z Białym Domem. Potrzebujemy bliskiej współpracy strategicznej, obecności amerykańskiej w Polsce i w naszej części Europy. To jest potrzebne dla naszego bezpieczeństwa - tłumaczył gość Marka Tejchmana.

Kolarski o frekwencji w drugiej turze. Dlaczego powinna być wysoka? Opinia24 w badaniu dla RMF FM prognozuje frekwencję w drugiej turze wyborów prezydenckich na poziomie 70 proc. Wojciech Kolarski podkreślał w RMF FM, jak ważne jest, by jak najwięcej osób poszło w niedzielę do lokali wyborczych. Wysoka frekwencja potrzebna jest po to, żeby wynik był rozstrzygający, żeby to Polacy rozstrzygnęły, a nie nikt inny. Żeby nie było żadnych legislacyjnych przepychanek - mówił prezydencki minister. Jak dodał, dzięki wysokiej frekwencji następca Andrzeja Dudy będzie mógł cieszyć się "mocnym, demokratycznym mandatem".

