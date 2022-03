„Wzrost będzie pokaźny. Jeżeli weźmiemy typowy kredyt na mieszkanie na 300 tysięcy złotych na 25 lat, przy standardowej marży, to miesięcznie będzie to ok. 600 złotych więcej. Z 1450 złotych do 2050 złotych. To będzie najwyższy wzrost tej serii podwyżek, którą obserwowaliśmy od września ubiegłego roku. Nie mam dobrych wiadomości - spodziewam się jeszcze kolejnych podwyżek” - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Marian Noga, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej komentując dzisiejszą podwyżkę stóp procentowych.