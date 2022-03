Rada Polityki Pieniężnej podniosła wszystkie stopy procentowe o 75 pkt bazowych. Główna stopa NBP, referencyjna, wzrosła do 3,50 proc.

RMF FM

We wtorek odbyło się zaplanowane wcześniej posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

RPP postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,75 pkt. proc do poziomu:

stopa referencyjna 3,50% w skali rocznej;

stopa lombardowa 4,00% w skali rocznej;

stopa depozytowa 3,00% w skali rocznej;

stopa redyskonta weksli 3,55% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 3,60% w skali rocznej.

To szósta podwyżka stóp procentowych z rzędu. Pierwsza z cyklu podwyżek nastąpiła w październiku ubiegłego roku i od tego czasu Rada Polityki Pieniężnej podnosiła stopy co miesiąc.

Uchwała RPP wchodzi w życie 9 marca.



Podwyżkę stóp procentowych przewidywali ekonomiści. Decyzja RPP oznacza, że dla przeciętnego kredytu, czyli 300 tys. na 30 lat podwyżka raty wyniesie mniej więcej 150 zł. Jeśli zsumujemy wszystkie podwyżki stóp, które nastąpiły na przestrzeni ostatniego półrocza, to okaże się, że w tym czasie rata wzrosła przeciętnie aż o 750 zł.

Wyższe stopy procentowe oznaczają też mniejszą zdolność kredytową Polaków. Banki będą oferować coraz niższe kwoty kredytu. Jeszcze pół roku temu średnio zarabiający Polak mógł otrzymać 400 tys. zł kredytu z banku, teraz może liczyć na znacznie mniej.

Ta dostępna kwota kredytu z tych dostępnych 400 tys. złotych spadła do ok. 292 tys. zł, a więc o ponad 100 tys. złotych - wylicza analityk Expandera Jarosław Sadowski.

Jak zauważa dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, ostatnio otrzymujemy bardzo wiele złych informacji dotyczących naszych finansów - paliwa na stacjach kosztują ok. 7 zł. Euro kosztuje ok. 4,9 zł, a frank szwajcarski ok. 4,84 zł. Na dodatek kilka dni temu rachunki za gaz i prąd wzrosły o kilkadziesiąt procent.

RPP: W 2022 roku inflacja pozostanie podwyższona

Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy, żeby walczyć z inflacją. Ona z powodu wojny na pewno przekroczy 10 procent - tak ostrzegają ekonomiści.

"W 2022 r. inflacja pozostanie jednak istotnie podwyższona, do czego - oprócz czynników dotychczas podwyższających dynamikę cen - przyczynią się ekonomiczne skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę" - czytamy w dzisiejszym komunikacie NBP.

Dodano, że w kolejnych latach, wraz z wygasaniem wpływu szoków obecnie podbijających ceny, inflacja będzie się obniżała.

"Obniżaniu inflacji powinno sprzyjać umocnienie złotego, gdyż w ocenie Rady obserwowana w ostatnim okresie rynkowa presja na osłabienie złotego nie ma uzasadnienia w fundamentach gospodarczych Polski" - napisano.