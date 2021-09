„Jeżeli chodzi o zagrożenie hiperinflacją, to absolutnie nam to nie grozi. Z recesji, spowodowanej pandemią, gospodarka przeszła bardzo szybko do boomu” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Paweł Borys. W rozmowie z Markiem Tejchmanem komentował także wzrosty cen w sklepach: „Wzrost cen będzie widoczny do końca tego roku. W 2022 roku dynamika wzrostu zacznie powoli spadać” – przewidywał Paweł Borys.

