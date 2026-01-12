Co po zmianie przywództwa czeka Polskę 2050? Czy nowa szefowa będzie potrafiła przekonać elektorat do powrotu do partii? Czy ułoży sobie dobre relacje i współpracę z premierem Donaldem Tuskiem? Czy Polska 2050 dostanie w końcu tekę wicepremiera? Gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej z Polski 2050.

Wideo youtube

Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny za rządów PiS, uzyskał azyl na Węgrzech. Czy uniknie odpowiedzialności? Dlaczego nie podjął walki, by oczyścić swoje nazwisko? Jaki ruch powinna teraz wykonać prokuratura, która chciała mu postawić 26 zarzutów? Czy nasz gość jest zaskoczony decyzją Ziobry?

15 stycznia Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, oraz Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, spotkają się z prezydentem Karolem Nawrockim. Czego wiceminister Zalewski oczekuje po tym spotkaniu? Czy zakończy się konflikt w sprawie nominacji oficerskich dla funkcjonariuszy ABW i SKW?

