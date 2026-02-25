"Wydaje się, że będzie więcej nowych projektów i więcej nowych zamówień. Czyli będziemy więcej produkować dzięki środkom SAFE, a to jest dla nas ważne. Będziemy też więcej eksportować i o tym należy pamiętać" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Adam Leszkiewicz, szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Adam Leszkiewicz

Jakub Rutka RMF FM

Z programu SAFE Polska ma otrzymać 43,7 mld euro w ramach pożyczek na sfinansowanie zakupów zbrojeniowych. Rząd apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy o programie SAFE, jednak nie jest to obecnie przesądzone. Istnieje ryzyko, że jeśli będzie weto ustawy dot. SAFE tych zamówień dla nas będzie mniej - powiedział prezes PGZ.

Patrzymy na SAFE jako na szanse dla nas i całego przemysłu zbrojeniowego. Jeśli nie wejdzie ta ustawa, to trzeba będzie szukać innych dróg - powiedział Leszkiewicz.

Być może będzie SAFE 2 w przyszłości. Po roku 2030 ta możliwość finansowania w ten sposób może być kontynuowana. Liczymy, że ten mechanizm będzie kontynuowany - przyznał Leszkiewicz.

Ile pieniędzy z SAFE trafi do PGZ?

Leszkiewicz przyznał, że obecnie nie wie, ile pieniędzy z programu SAFE trafi do PGZ. Wielu rzeczy na razie się domyślamy. Jeżeli 90 proc. trafia do polskiego przemysłu obronnego to chciałbym, żeby połowa z tego trafiła do PGZ - zaznaczył gość Piotra Salaka i dodał jednocześnie, że program SAFE "to szansa dla całego przemysłu zbrojeniowego".

Lista SAFE na razie jest tajna. Jak ją poznamy, to będziemy dyskutować. Mamy nadzieję, że dojdzie nam w ramach SAFE kilkadziesiąt umów - przyznał szef PGZ.

Czy PGZ jest w stanie wchłonąć tak duże środki?

Leszkiewicz wyjaśnił, że PGZ nieustannie zwiększa zdolności produkcyjne. My już jesteśmy gotowi do realizacji, do produkcji, bo w wielu wypadkach liczymy, że to będą te produkty, co do których zdolności produkcyjne dzisiaj już mamy. Pracujemy bardzo intensywnie nad amunicją 155 mm - powiedział gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Leszkiewicz dodał, że w zakładach w Kraśniku częściowo powstaje amunicja 155 mm. Deklaruję, że 200 tys. amunicji 155 mm do 2030 r. jesteśmy w stanie wyprodukować - zapowiedział.

My teraz, przygotowując się, wdrażając, realizując program SAFE do 2030 roku, sprężając się, przygotowujemy się jednak do przyszłości i liczymy na to, że ten program i mechanizm będą kontynuowane - stwierdził Leszkiewicz.

