Protest pracowników Elektrowni Rybnik (Śląskie). Ich zdaniem planowana likwidacja zakładu oznaczać będzie m.in. zwolnienia.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
Protest w elektrowni rozpoczął się o poranku. Przed zakładem zebrali się związkowcy i pracownicy.
Do protestu mają dołączyć górnicy.
W Rybniku zamiast elektrowni korzystającej z węgla powstać ma elektrownia gazowo-parowa.
Dziś w rybnickiej elektrowni pracuje 430 osób, nowa budowana elektrownia gazowo-parowa ma zatrudniać 52 osoby.
Wkrótce więcej informacji.