Protest pracowników Elektrowni Rybnik (Śląskie). Ich zdaniem planowana likwidacja zakładu oznaczać będzie m.in. zwolnienia.

Protest pracowników Elektrowni Rybnik / Jacek Skóra / RMF FM

Protest w elektrowni rozpoczął się o poranku. Przed zakładem zebrali się związkowcy i pracownicy.

Do protestu mają dołączyć górnicy.

W Rybniku zamiast elektrowni korzystającej z węgla powstać ma elektrownia gazowo-parowa.

Dziś w rybnickiej elektrowni pracuje 430 osób, nowa budowana elektrownia gazowo-parowa ma zatrudniać 52 osoby.