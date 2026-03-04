Siły Izraela i USA przeprowadziły w nocy z wtorku na środę kolejną falę ataków na Iran oraz Liban. W odwecie Teheran zaatakował państwa Zatoki Perskiej, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar. Prezydent USA Donald Trump oświadczył we wtorek, że operacja przeciwko Iranowi przebiega dobrze, Teheranowi kończą się rakiety i stracił obronę powietrzną. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian przekazał tego samego dnia, że mimo "wyjątkowej sytuacji", struktury państwa działają, a naród jest zjednoczony.
W wyniku działań irańskiego drona doszło do pożaru na terenie amerykańskiego konsulatu w Dubaju.
"Pozostajemy w bezpośrednim kontakcie z władzami prowincji, przekazując im potrzebne uprawnienia, proces decyzyjny jest szybki i dostosowany do lokalnych uwarunkowań" - napisał Pezeszkian na platformie X.
"Jednym uderzeniem można zabić ich wszystkich" - miał usłyszeć prezydent USA Donald Trump w rozmowie z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Jak donosi Axios, doszło do niej 23 lutego, na pięć dni przed atakiem na Iran, a Netanjahu informował, że w sobotę 28 lutego przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei spotka się jednocześnie z wieloma wysokiej rangi doradcami.