Siły Izraela i USA przeprowadziły w nocy z wtorku na środę kolejną falę ataków na Iran oraz Liban. W odwecie Teheran zaatakował państwa Zatoki Perskiej, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar. Prezydent USA Donald Trump oświadczył we wtorek, że operacja przeciwko Iranowi przebiega dobrze, Teheranowi kończą się rakiety i stracił obronę powietrzną. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian przekazał tego samego dnia, że mimo "wyjątkowej sytuacji", struktury państwa działają, a naród jest zjednoczony.

Kolejna fala ataków na Iran i Liban. Teheran odpowiada (Zdjęcie ilustracyjne) / Akasbashi/SIPA/SIPA/East News / East News

06:41

Ryzykowne podróże na Bliski Wschód / Michał Czernek / PAP

06:32

W wyniku działań irańskiego drona doszło do pożaru na terenie amerykańskiego konsulatu w Dubaju.

06:30

Prezydent Iranu przekazał, że mimo "wyjątkowej sytuacji", struktury państwa działają, a naród jest zjednoczony.

"Pozostajemy w bezpośrednim kontakcie z władzami prowincji, przekazując im potrzebne uprawnienia, proces decyzyjny jest szybki i dostosowany do lokalnych uwarunkowań" - napisał Pezeszkian na platformie X.

06:25

"Jednym uderzeniem można zabić ich wszystkich" - miał usłyszeć prezydent USA Donald Trump w rozmowie z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Jak donosi Axios, doszło do niej 23 lutego, na pięć dni przed atakiem na Iran, a Netanjahu informował, że w sobotę 28 lutego przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei spotka się jednocześnie z wieloma wysokiej rangi doradcami.