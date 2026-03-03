Czy Iran uderzy w Europie rękami gangów? Kto stanie na czele Narodowego Biura Śledczego? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM gen. insp. Marka Boronia, Komendanta Głównego Policji. Zapraszamy!

gen. insp. Marek Boroń, Komendant Główny Policji / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Z Komendantem Głównym Policji porozmawiamy o bezpieczeństwie Polski w kontekście eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Czy w związku z nim wzrośnie w naszym kraju poziom zagrożenia terrorystycznego? Czy polskie służby - w tym policja - odnotowują sygnały radykalizacji lub działań inspirowanych wydarzeniami za granicą?

W kontekście zagrożeń hybrydowych i cyberataków sprawdzimy, czy widać wzmożoną aktywność w sieci. Od 1 marca w komendach wojewódzkich miały powstać nowe wydziały do walki z przestępczością cyfrową.

W Porannej rozmowie w RMF FM nie zabraknie pytań o współpracę polskich służb z ukraińskimi. Czy zapowiadana umowa o wymianie danych dotyczących osób podejrzanych o sabotaż działa? Zapytamy także o zmiany w policji. Trwają prace nad powołaniem Narodowego Biura Śledczego, które ma połączyć CBŚP i CBZC. Co to oznacza w praktyce i kto stanie na czele nowej struktury?

