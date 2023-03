„Na ukraińskim niebie Rosjanie nie panują, ale też nie panują tam siły zbrojne Ukrainy. Gdyby siły zbrojne Ukrainy panowały w powietrzu, to nie byłoby możliwości – przynajmniej częściowego – niszczenia za pomocą bomb szybujących czy rakiet odpalanych z pokładu bombowców z jakiejś odpowiedniej rubieży. Wtedy wszystkie siły i środki nie byłyby zdolne zbliżyć się na odpowiednią minimalną odległość, która umożliwiłaby im dyslokowanie, zrzut itd.” – tak na pytanie o to, kto dominuje na ukraińskim niebie, odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM pułkownik Krystian Zięć, jeden z pierwszych polskich pilotów samolotów F-16. Były dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku przyznał, że gdyby Ukraińcy mieli przewagę w powietrzu, to mieszkańcy ukraińskich miast by nie ginęli.

Wideo youtube Pułkownik Krystian Zięć ocenił też, że samoloty F-16 nie dałyby Ukrainie panowania w powietrzu. Dlatego że samolot F-16 to jest pozostałość wojen asymetrycznych. W przeszłości, kiedy mieliśmy do czynienia z dwoma równymi oponentami - Rosją i Stanami Zjednoczonymi - to mieliśmy lotnictwo przewagi powietrznej, które budowało lokalną czy w ogóle przewagę w powietrzu po to, by lotnictwo frontowe mogło realizować swoje zadanie i żołnierze na ziemi mogli realizować swoje zadania - opowiadał i tłumaczył, że gdy symetria przestała istnieć, to zniknęła też potrzeba posiadania samolotów przewagi powietrznej. Zaczęto dozbrajać samolot F-16, który był na początku lekkim myśliwcem, który wykonywał tylko loty w dzień, przy dobrych warunkach atmosferycznych. Przez te kilkadziesiąt lat, kiedy nie mieliśmy takiej bardzo nasyconej, symetrycznej wojny, ten samolot został bardzo mocno doposażony, dlatego że on był świetny na ten czas. Ten samolot bardzo dobrze wykonuje zadania w powietrzu w relacji powietrze-powietrze, powietrze-ziemia, ale nie może zastąpić samolotu przewagi powietrznej takiego jak F-15, F-22 czy np. typhoon. Dopytywany czy w takim razie dostarczenie MiGów-29 zmieni sytuację na Ukrainie, odpowiedział: Każdy samolot taktyczny, który ma możliwości dyslokowania uzbrojenia czy odpalania rakiet, zrzucania bomb, jest wartością dodaną. O tym jak duża jest ta wartość, jego zdaniem decyduje m.in. wyszkolenie pilotów. Jeżeli dziś siły zbrojne Ukrainy wykorzystują samolot MiG-29 na co dzień, mają łańcuch logistyczny, system szkolenia, możliwości wykorzystania tego systemu, to zdecydowania ten samolot MiG-29 im się lepiej przyda - stwierdził gość RMF FM. Przejście pilota ze sterowania MiGiem-29 na F-16 pułkownik Zięć porównał do wsadzenia za kierownicę bolidu F1 kierowcy małego fiata. Tutaj nic nie uzyskamy. Dokładnie tak samo jest z przejściem pilota MiGa-29 do F-16. Zobacz również: Radosław Markowski gościem Porannej rozmowy w RMF FM

