Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące bakterii salmonelli na powierzchni skorupek jaj. Chodzi partię z Zakładu Pakowania Jaj A.A. Kałużni w Przyczynie Dolnej w woj. lubuskim.

GIS wydał ostrzeżenie. Na skorupkach jajek wykryto salmonellę. / Shutterstock

Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Państwowa Inspekcja Sanitarnej wykryła bakterie salmonelli na powierzchni skorupek jaj z Zakładu Pakowania Jaj A.A. Kałużni w Przyczynie Dolnej.

GIS przypomina, że spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami salmonelli, zwłaszcza bez odpowiedniej obróbki termicznej, wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: 10 Świeżych jaj

Kod na skorupce: 3PL08121309

Najlepiej spożyć przed: 02.03.2026

Kod kreskowy: 5 907808 019942

Producent: Zakład Pakowania Jaj, A.A. Kałużni, Przyczyna Dolna 63B, 67-400 Wschowa

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wschowie przeprowadził kontrolę Zakładu Pakowania Jaj, A.A. Kałużni w Przyczynie Dolnej. / GIS

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wschowie przeprowadził kontrolę Zakładu Pakowania Jaj, A.A. Kałużni w Przyczynie Dolnej. / GIS

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wschowie przeprowadził kontrolę 20 lutego 2026 r. W pomieszczeniach produkcyjnych sortowni/pakowni jaj oraz pomieszczeń magazynowych nie stwierdzono nieprawidłowości. "Podmiot wykonuje badania czystościowe z taśm wlotowych, rolek, stołów, narożników (wyniki zgodne). Prowadzone są również badania jaj z pakowni (wyniki zgodne)" - czytamy w komunikacie GIS..

Inspekcja Weterynaryjna powiadomiła właściwe instytucje nadzorujące odbiorców kwestionowanej partii jaj.

GIS zaleca, by nie spożywać produktu z partii objętej komunikatem.

W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem.



