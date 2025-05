Rusza ogólnopolski projekt edukacyjny "Wytwórnia pamięci". O szczegółach opowie dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, który będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Jak młodzi ludzie postrzegają konflikt z lat 1939-1945? Jak odległe jest dla nich to wydarzenie? Jak ten trudny okres wspominają ich babcie i dziadkowie? Czym jest cyfrowe archiwum wspomnień z czasów II wojny światowej?

O tym wszystkim oraz o ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "Wytwórnia pamięci" opowie dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

