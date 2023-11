​Gościem Anny Gielewskiej w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie wiceprzewodniczący Lewicy, poseł Krzysztof Śmiszek.

Krzysztof Śmiszek / Piotr Szydłowski / RMF FM

Porozmawiamy o trwającym posiedzeniu Sejmu, na którym powołano komisje, a także członków Trybunału Stanu. Posła Śmiszka zapytamy, kiedy nowa większość w parlamencie zacznie, zgodnie z zapowiedziami, rozliczać rządy PiS, kiedy powstaną pierwsze komisje śledcze i czym będą się zajmować.

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM także pytania o jutrzejszy dzień w Sejmie i symboliczny pierwszy projekt ustawy, ważny także dla Lewicy - in vitro finansowane z budżetu państwa.

W programie także pytania o Lewicę po wyborach i jak widzi swoją rolę w rządzie Donalda Tuska w sytuacji, gdy w czasie negocjacji koalicyjnych musiała zrezygnować z części swoich postulatów.

