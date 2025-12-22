1,6 mld dolarów – na tyle przedstawiciele amerykańskiej loterii Powerball szacują wartość głównej wygranej w poniedziałkowym losowaniu. Byłaby to jedna z największych wygranych w historii Stanów Zjednoczonych.

Szanse na wygranie w poniedziałek głównej nagrody obliczane są na 1 do 292,2 miliona / BRANDON BELL/Getty AFP/East News / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Jak wynika z komunikatu prasowego Powerball, w sobotę nikt nie trafił wszystkich sześciu zwycięskich liczb.

Szanse na wygranie w poniedziałek głównej nagrody, czwartej co do wielkości w Powerball, obliczane są na 1 do 292,2 miliona.

Associated Press przypomina, że rekord padł w 2022 roku i wynosił 2,04 miliarda dolarów. Zwycięzca kupił wówczas los w Kalifornii i zdecydował się na jednorazową wypłatę w wysokości 997,6 miliona dolarów.

Ostatni zwycięzca Powerball wygrał główną nagrodę, 787 miliarda dolarów, we wrześniu. Od tego czasu odbyło się 45 kolejnych losowań bez wyłonienia zwycięzcy. Kupon na Powerball kosztuje 2 dolary.

Powerball jest dostępny w 45 stanach, Waszyngtonie D.C., Portoryko oraz na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. Nadzór nad loterią sprawuje Multi-State Lottery Association, organizacja non profit zrzeszająca loterie stanowe. Zyski są przeznaczane przez stany na wsparcie edukacji publicznej itp.