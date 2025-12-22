Nie żyje amerykański aktor James Ransone. Był znany z występów w takich produkcjach jak "Prawo ulicy", "To: Rozdział 2" czy "Czarny telefon". Miał 46 lat.

James Ransone zmarł w piątek. Koroner hrabstwa Los Angeles przekazał, że aktor popełnił samobójstwo. 

Ransone urodził się w Baltimore w 1979 r. Był znany m.in. z roli Chestera "Ziggy'ego" Sobotki w drugim sezonie serialu "Prawo ulicy". "The Hollywood Reporter" odnotowuje, że grany przez niego ekscentryczny bohater cieszył się dużą sympatią widzów. "Ziggy" miał na swoim koncie m.in. wizytę z kaczką w barze czy wielokrotne obnażanie się. 

Aktor miał w swoim dorobku również role w takich produkcjach jak m.in. "Generation Kill: Czas wojny", "Czarny telefon", "Czarny telefon 2", "To: Rozdział 2" i "Sinister".

Nachodzą cię myśli samobójcze? Wydaje Ci się, że znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują telefonicznie lub on-line:
116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych
116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym