Nie żyje amerykański aktor James Ransone. Był znany z występów w takich produkcjach jak "Prawo ulicy", "To: Rozdział 2" czy "Czarny telefon". Miał 46 lat.

James Ransone na zdj. z 2019 r. / ROBYN BECK / AFP / East News

James Ransone zmarł w piątek. Koroner hrabstwa Los Angeles przekazał, że aktor popełnił samobójstwo.

Ransone urodził się w Baltimore w 1979 r. Był znany m.in. z roli Chestera "Ziggy'ego" Sobotki w drugim sezonie serialu "Prawo ulicy". "The Hollywood Reporter" odnotowuje, że grany przez niego ekscentryczny bohater cieszył się dużą sympatią widzów. "Ziggy" miał na swoim koncie m.in. wizytę z kaczką w barze czy wielokrotne obnażanie się.

Aktor miał w swoim dorobku również role w takich produkcjach jak m.in. "Generation Kill: Czas wojny", "Czarny telefon", "Czarny telefon 2", "To: Rozdział 2" i "Sinister".