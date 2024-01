Gościem Piotra Salaka w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie wicemarszałek Sejmu, Krzysztof Bosak z Konfederacji.

Krzysztof Bosak / Michał Dukaczewski / RMF FM

W rozmowie przede wszystkim pytania o Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Politycy - wszystko na to wskazuje - schronili się w Pałacu Prezydenckim przed policją, która ma do wykonania nakaz doprowadzenia ich do zakładu karnego. Naszego gościa zapytamy, czy uznaje ich za objętych prezydencką łaską i czy są posłami.

W programie będą także pytania o wybory kopertowe i pierwszy dzień zeznań przed komisją śledczą Jarosława Gowina. W przyszłym tygodniu, być może, Sejm zajmie się wnioskiem o odwołanie Bosaka z funkcji wicemarszałka. Zapytamy go, czy woli poświęcić swoje stanowisko, czy też Grzegorza Brauna, który jest przyczyną jego kłopotów.

