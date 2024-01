We wtorek rano w Tatrach panowała inwersja. Oznacza to, że na szczytach jest cieplej, niż na dole. Kasprowy Wierch o poranku był jednym z najcieplejszych miejsc w Małopolsce - termometry pokazywały tam minus 9 st. C, tymczasem w Zakopanem minus 17, a w Krakowie 18 stopni mrozu.

/ Shutterstock We wtorek, w ciągu dnia temperatury na Podhalu wyniosą od -12 do -9 st. C., a na szczytach Tatr około -7 st. - zapowiadają synoptycy IMGW. Z kolei w nocy z wtorku na środę również ma wystąpić spora inwersja - temperatura minimalna na dole wyniesie od -17 do -15 st. C., a na szczytach Tatr około 9 stopni mrozu. Zobacz również: Nawet minus 26 stopni w nocy. Czeka nas kolejny dzień z siarczystym mrozem W Tatrach panują trudne warunki do uprawiania turystyki. W wyższych partiach Tatr śnieg jest twardy i zmrożony, a miejscami występują oblodzenia - informują służby Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na szlakach utworzyły się zaspy, a mniej uczęszczane trakty są nieprzetarte i pozawiewane śniegiem. Średnia warstwa śniegu na Kasprowym Wierchu wynosi 81 cm. Silny wiatr powoduje, że mróz w górach jest znacznie bardziej odczuwalny. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to, że wyzwolenie lawiny jest możliwe przy dużym obciążeniu dodatkowym, przede wszystkim na stromych stokach. Możliwe jest samoczynne schodzenie mniejszych lawin.

Wybierając się w wyższe partie gór, konieczne jest posiadanie zimowego sprzętu turystycznego jak: raki, czekan, kask oraz lawinowe ABC - to jest detektor lawinowy, sonda i łopatka. Na szlakach w partiach reglowych raczki antypoślizgowe i kijki mogą okazać się niezbędne. Zobacz również: Będzie dodatkowa karetka dla Zakopanego

